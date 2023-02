'Valeria', la nueva serie de Netflix inspirada en la popular saga literaria, se estrena el 8 de mayo. | Fuente: Europa Press | Fotógrafo:

Netflix dará la bienvenida a la serie "Valeria", este 8 de mayo, inspirada en la popular saga literaria de Elísabet Benavent. Diana Gómez protagoniza la ficción como una escritora, en plena crisis de los 30 años, que encontrará en sus amigas su mayor apoyo. Ella tendrá que hacer frente a enredos amorosos y dudas sobre su futuro. Una historia que, en pleno confinamiento por el nuevo coronavirus, refleja el sentir de una generación nuevamente golpeada por la inestabilidad.

"Hace un par de años tuve la crisis por la que pasa Valeria", confesó Gómez. Como actriz, sabe lo que es la intermitencia laboral que experimenta la protagonista: "tienes que plantearte buscar otro trabajo pero sientes que estás tirando la toalla de lo que quieres hacer", agregó.

"'Valeria' es una serie que relata muy bien el tipo de conflictos que tenemos ahora", apuntó Maxi Iglesias, quien encarna a Víctor. Aunque la autora Elisabet Benavent recalcó que es una historia "muy referencial" para los jóvenes, también espera que el espectador pueda "descargarse de todo lo que está pasando en la calle ahora".

La escritora aseguró que cuando escribió "En los zapatos de Valeria", primer título de la saga, tuvo en mente series como "Sex and the City" y "Girls", cuyo sello permanece también en esta adaptación para Netflix. Las historias sobre un grupo de amigas son un género en sí mismo, a pesar de que Iglesias intenta acabar con la etiqueta de "series de chicas".

"Hay una amalgama de posibilidades cuando se trata de describir los conflictos que podamos tener como jóvenes, no le pongamos ningún género", reivindicó. "En cada personaje puedes encontrar muchas cosas que te llevan a tu propia vida", añadió Ibrahim Al Shami, quien interpreta a Adrián.

"Son temas universales pero por otra parte, nos gustaría ser como ellas. Nos gustaría ser tan ocurrentes como las chicas de 'Girls' y tan 'classy' como las chicas de 'Sex and the City'", admitió la autora. A pesar de las comparaciones, Silma López cree que Valeria se desmarcó de todo lo anterior: "hacía tiempo que no encontraba contenido tan actual en una serie de amigas", opinó la actriz que da vida a Lola.

ODA A LA AMISTAD Y LA VIDA ANTES DE LA CUARENTENA

"Valeria" y sus tres amigas viven yendo a fiestas y citas en Madrid , una realidad que parece ciencia ficción en tiempos de confinamiento. "Espero que sea una pincelada de optimismo para el público, de que esto va a pasar y que tengan ganas de tomarse una caña [bebida] y llamar a sus amigos", pidió Teresa Riott, Nerea en la ficción de Netflix.

Diana Gómez protagoniza 'Valeria', nueva serie de Netflix sobre una escritora que se enfrenta a un incierto futuro en compañía de sus amigas. | Fuente: Netflix

Paula Malia, que interpreta a Carmen, explicó el mensaje de la serie: "Para mí es una oda a la amistad, la gran historia de amor de esta serie son las amigas.

UNA EXITOSA SAGA LITERARIA

Tras publicar "En los zapatos de Valeria" (2013) llegaron tres libros más: "Valeria en el espejo", "Valeria en blanco y negro" y "Valeria al desnudo". En total, la franquicia de Elisabet Benavent ha vendido más de un millón de copias y los lectores van a ser temibles jueces.

"Es imposible conseguir un resultado que satisfaga a 400.000 lectores. Pero creo que si se abstraen de su idea previa, lo disfrutarán muchísimo", sostuvo. Sea cual sea el veredicto de sus seguidores, espera acercar sus libros a un nuevo público: "después de esta pandemia, nos va a venir bien que la gente se lance a las librerías". (Europa Press)

ESTRENO

Fecha: Viernes 8 de mayo.Por. Netflix.

Te sugerimos leer