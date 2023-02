'Tiger King' es una serie documental estrenada el pasado 20 de marzo en Netflix. | Fuente: Netflix

“Tiger King” es la más reciente serie documental que ha atrapado el interés de los espectadores en Netflix. Con los testimonios de Joe Exotic, Carole Baskin y Doc Antle, la historia se teje entre las rivalidades y misterios entre los amantes de los tigres en Estados Unidos.

La plataforma anunció que habría un episodio extra titulado “Tiger King and I”, pero —para tristeza de los fanáticos— no sería exactamente una continuación de la historia. En realidad, se trata de un after show presentado por el comediante Joel McHale y que contará con participaciones especiales.

Sin embargo, no todo es desesperanzador, ya que muchos de los personajes que vimos en “Tiger King” aparecerán nuevamente en este especial de Netflix. Así es como Jeff y Lauren Lowe, John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie y Rick Kirkman serán entrevistados en el episodio extra.

“Joel entrevistará a muchos de los personajes principales de la serie y sus reacciones sobre el show, mientras lleva a los fans de una manera más profunda en el extraño y fascinante mundo de ‘Tiger King’”, describió la plataforma, tras el éxito de la serie documental sobre la compra y posesión de tigres en EE. UU.

Desde su estreno en Netflix, “Tiger King” se ha convertido en tendencia entre los usuarios del servicio streaming, tras ser estrenada el pasado 20 de marzo. La serie documental explora el mundo de los zoológicos de tigres en Estados Unidos, y narra las historias de Joe Exotic ('Tiger King'), Carole Baskin y Doc Antle, así como las rivalidades y misterios que se tejen entre ellos.

“Tiger King and I” está disponible, para EE.UU., desde este domingo 12 de abril en la plataforma de Netflix. Se espera que el estreno llegue pronto a Latinoamérica. Los siete episodios de la docuserie sí están disponibles.

