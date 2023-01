'The Witcher', protagonizada por Henry Cavill, está entre las series de Netflix con mejor calificación según IMDB. | Fuente: Netflix

No ha estado ni una semana en la plataforma de Netflix (se estrenó el 20 de diciembre), pero los fans ya le han dado su visto bueno (por miles) a "The Witcher". La nueva serie, protagonizada por Henry Cavill, escaló rápidamente en la lista de las 10 ficciones mejor valoradas, según IMDB.

Así, la serie fantástica donde Cavill interpreta al cazador de monstruos, Gerald de Rivia, consiguió un puntaje de 8,7 sobre 10; otorgada por más de 99.000 personas. Dentro del top 10, de las ficciones de Netflix con mejor calificación, se ubica al lado de "Stranger Things", "House of Cards" y "Dark".

"The Witcher", inspirado en la saga literaria del autor polaco Andrzej Sapkowski, se popularizó gracias a los videojuegos del mismo nombre. A través de ocho episodios ─en los que predomina la acción, los monstruos, las intrigas y el romance─ se sigue a la solitaria figura de Gerald tratando de encontrar su lugar en un mundo donde las personas parecen ser peores que los monstruos.

La primera temporada de 'The Witcher' ya se encuentra en Netflix. Se aprobó la segunda entrega. | Fuente: Netflix

CAVILL EN EL SET

En conversación con RPP Noticias, Henry Cavill consideró que "The Witcher" es una reflejo (exagerado) de nuestro mundo, ya que nadie es simplemente bueno o malo. "Claro, es un reflejo y creo que podemos aprender mucho leyendo estos libros, mirando estas series y ver cómo nos hace sentir la manera como se trata a otras personas", dijo.

Por su parte, la productora Lauren Schmidt Hissrich destacó su gran conocimiento del libro y sus mundos. Pero hay otro tema que ella cree sorprenderá al público y no tiene que ver con su habilidad en las escenas de pelea. "Su humor seco creo que sorprenderá más a la gente porque todos ya saben que Henry es un buen héroe de acción. Él tiene tanto corazón y alma. Creo que su tranquilidad con este personaje es genial y la gente estará feliz", comentó.

Netflix confirmó que "The Witcher" tendrá segunda temporada. Aunque no hay nuevos comentarios al respecto, la productora previamente se había mostrado interesada en tener siete entregas. "Es importante planear el rumbo de la producción y de sus personajes", indicó a la revista "SFX".

TOP 10 SERIES MEJOR VALORADAS DE NETFLIX, IMDB

1. "Black Mirror" (8,8)2. "Narcos" (8,8)3. "House of Cards" (8,8)4. "Stranger Things" (8,8)5. "Peaky Blinders" (8,8)6. "The Witcher" (8,7)7. "The Crown" (8,7)8. "Dark" (8,7)9. "Better Call Saul" (8,7)10. "The Haunting of Hill House" (8,7)

