Aunque "The Witcher" rompió el récord de visualizaciones de Netflix durante el lanzamiento de la primera temporada, la showrunner Lauren S. Hissrich no está celebrando su éxito sino que tiene la mirada puesta en mejorar de cara a la segunda entrega.

"Todo sobre 'The Witcher' ha sido un verdadero proceso de aprendizaje para mí", confesó Hissrich en el podcast Writer Experience. "Es la belleza de poder hacer esto por primera vez y luego volver a hacerlo. La segunda temporada es emocionante. Es una oportunidad de ver los errores que cometimos en la primera y hacerlo mejor, contar historias mejor, mejorar algunas cosas, ver lo que no funcionó, deshacerse de ello y comenzar de nuevo", aseguró.

Un aspecto específico que Hissrich reconoció que cambiarían es la controvertida armadura nilfgaardiana, que no convenció a los fans de la ficción. Ahora Hissrich ha prometido que será "totalmente diferente" en la próxima temporada. "Tenemos la oportunidad de regresar y corregir el rumbo", argumentó.

Anteriormente la showrunner dio pistas sobre la segunda temporada durante una sesión de preguntas y respuestas en Reddit. Sobre la relación entre Geralt de Rivia, Yennefer y Ciri, aseguró que "la historia será mucho más lineal, ahora que las historias de los tres personajes han comenzado a cruzarse".

También adelantó que harían cambios respecto a la representación del paso del tiempo en los personajes. "Es difícil mostrar el paso del tiempo cuando todos lucen iguales, por lo que nos acercaremos a eso de manera diferente".

Por último, dejó claro que por el momento no hay fecha de estreno. "Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento para la segunda temporada más allá de 2021. No queremos apresurar el producto. Eso no beneficia a nadie", explicó.

