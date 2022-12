Henry Cavill interpreta al cazador de monstruos Geralt de Rivia en 'The Witcher'. | Fuente: Netflix

Préparate HBO, Netflix se alista para suplir la ausencia de "Game of Thrones" con su propia serie fantástica "The Witcher", protagonizada por Henry Cavill como Geralt de Rivia. Este será uno de los grandes estrenos de fin de año ya que su primera temporada llegará en diciembre del 2019.

A pesar de que la plataforma aún no ha firmado ninguna entrega adicional, la productora Lauren S. Hissrich reveló que tiene siete temporadas en mente. Como se recuerda, "Game of Thrones" se despidió con su octava entrega. "Es importante planear el rumbo de la producción y de sus personajes", indicó a la revista "SFX".

"Lo peor que podríamos hacer es poner toda nuestra energía únicamente en la primera temporada, sin tener en mente hasta dónde podríamos llevar a estos personajes", aclaró la guionista y directora sobre la serie "The Witcher".

Por el momento, Netflix no se ha pronunciado sobre futuras renovaciones, aunque fuentes cercanas apuntan a que es probable que la plataforma dé luz verde a nuevas temporadas. No resulta descabellado teniendo en cuenta que, para muchos, la ficción se perfila como un equivalente a "Game of Thrones" por su épica fantástica y al estar enfocada a un público adulto.

Lauren S. Hissrich es la responsable de la adaptación del universo literario de Andrzej Sapkowski y de su saga sobre el cazador de monstruos, Geralt de Rivia, a la pequeña pantalla. Los libros del escritor polaco, fuertemente inspirados por la mitología nórdica, ya fueron llevados a las consolas de videojuego bajo el mismo nombre de "The Witcher".

La primera temporada de 'The Witcher' contará con ocho episodios y se estrenará el próximo 20 de diciembre por Netflix. | Fuente: Netflix

DEL HOMBRE DE ACERO A CAZADOR DE MONSTRUOS

Protagonizada por Henry Cavill, la primera temporada del drama tendrá ocho episodios y se estrenará el próximo 20 de diciembre por Netflix. El actor afirmó que es "un honor absoluto" interpretar a Geralt y admitió lo obsesionado que estaba con este papel.

"Tiene esta dicotomía de ser muy duro por fuera porque es así como cree que es el mundo desde su experiencia, esa es su realidad del mundo y la refleja; pero en verdad y en el fondo, es un hombre que tiene una convicción sobre lo que el mundo puede ser", sostuvo sobre su rol en "The Witcher" en la última edición de la Comic-Con de San Diego (EE.UU.).

La carrera de Henry Cavill despegó al estrellato mundial tras ser seleccionado para encarnar a Superman, un personaje con el que debutó en la cinta "Man of Steel" (2013) y en la que continuó hasta "Justice League" (2017). (Con información de Europa Press y EFE).

