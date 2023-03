'The Witcher' rompió récord de audiencia en Netflix. | Fuente: Netflix

¿"The Witcher" es la serie más vista de Netflix? Recientemente, los fans de la serie, protagonizada por Henry Cavill, están compartiendo esta información. Pero hay una pequeña "trampa" detrás.

La plataforma lanzó el reporte del último cuatrimestre ─octubre a diciembre del 2019─ anunciando sus resultados en cuanto a cifras de audiencia y cómo su medición había cambiado. De ahora en adelante, si alguien ha visto desde 2 minutos de una serie, ya cuenta como espectador.

De esta manera, "The Witcher" rompió récord de audiencia para Netflix. A cuatro semanas de su lanzamiento, fue visto en 76 millones de hogares. Y la ficción, con Henry Cavill, ya se aseguró la segunda temporada.

NUEVA FORMA DE MEDICIÓN

Sin embargo, resulta imposible compararla con la data previa ya que se cambió la manera de medición. Antes, la plataforma consideraba como una visualización cuando un usuario había visto el 70% de un capítulo (en el caso de una serie) o el 70% de una película. Ahora considera que la audiencia "decidió ver intencionalmente" un título si llega a ver desde 2 minutos.

Cabe mencionar que la nueva métrica se acerca más a las medidas de reproducción en YouTube. "De esta manera, los títulos cortos y largos son tratados de igual manera", explicó la plataforma que, además, señala que las nuevas métricas resultan en un aumento de la audiencia en 35%.

OTROS TÍTULOS POPULARES

Si hablamos de otras series de Netflix, "You" y "The Crown" también consiguieron gran cantidad de televidentes. El primero siendo visto en 54 millones de hogares y la segunda por 21 millones de hogares (40% más que la segunda temporada).

En el área de películas, la película "6 Underground", protagonizada por Ryan Reynolds, fue vista en 83 millones de hogares durante las primeras cuatro semanas desde su estreno.

Además de "The Witcher", otros títulos que consiguieron buena audiencia, a fines del 2019, fueron "The Politician", "Living With Yourself" así como las cintas nominadas al Oscar 2020: "The Irishman" y "Marriage Story".

Netflix confirmó la segunda temporada de la nueva serie de Henry Cavill. La misma llegará en el 2021 y volverá a contar con Freya Allan y Anya Chalotra entre las protagonistas.

