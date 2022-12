'The Witcher' empezó el rodaje de la segunda temporada. | Fuente: Netflix

“The Witcher” comenzó el rodaje de la segunda temporada protagonizada por Henry Cavill, quien interpreta al brujo Geralt. La serie de Netflix fue el mejor estreno de la plataforma digital durante el 2019, pero ¿qué tanto cambiará el rumbo de sus aventuras en la siguiente entrega?

Según reporta Comic Book, la ficción basada en la saga de libros escrita por Andrzej Sapkowski tendrá una nueva temporada en Netflix, y ya inició las filmaciones de los episodios. El equipo detrás de la producción ha sido muy cuidadoso en reservar toda la información del rodaje, al igual que Henry Cavill, quien no ha dado ningún vistazo de su personaje.

En esa misma línea, la actriz Freya Allen, quien da vida a Ciri, estuvo entrenando previo a las grabaciones en el set. Con respecto a la historia que se tocará, no se han mencionado muchos detalles sobre la continuación de “The Witcher”, sin embargo, la showrunner Lauren Hissrich ha dado algunas declaraciones sobre el futuro de la trama.

De esta forma, comentó que la narrativa no cronológica cambiará en la próxima entrega, debido a que Yennefer y Ciri finalmente fueron presentadas en la serie. Los nuevos episodios intentarán lograr que la historia más sencilla de entender, tras la confusión que generó en algunos espectadores durante la primera temporada.

Por otro lado, aún no se ha confirmado la participación de Mark Hamill, quien estaría detrás del rol de Vesemir en la segunda parte de “The Witcher”. Además, la web Redanian Intelligence reveló que Kristofer Hivju, actor que fue Tormund en “Game of Thrones”, sería Nivellen.

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado estas afirmaciones, pero los rumores continúan creciendo alrededor de la serie. Cabe destacar que el servicio streaming no ha revelado la fecha de estreno de la siguiente temporada, pero aseguró que no estaría disponible en el catálogo hasta el 2021.

