La tercera temporada de 'Stranger Things' se estrenará el próximo 4 de julio a través de Netflix. | Fuente: Netflix

"Nos dejaste entrar… y ahora, dejarás que nos quedemos". Los chicos de "Stranger Things" solo quieren disfrutar de las vacaciones, pero el mal no descansa en Hawkins. El nuevo tráiler de la serie, que se estrenará el 4 de julio por Netflix, mostró más detalles de la ficción y... ¿a un nuevo enemigo?

Eleven (Millie Bobby Brown) siente la amenaza del monstruo "Demogorgon", aunque ella logró cerrar la "puerta" del "Upside Down". "¿Y si no lo dejamos afuera? ¿Y si lo encerramos aquí en nuestro mundo con nosotros?", se pregunta Will (Noah Schnapp), quien resultó ser su huésped en la primera temporada.

Las nuevas imágenes de "Stranger Things" insinúan que Billy (Dacre Montgomery), hermanastro de Max, será el nuevo huésped. En esta oportunidad, todo está en juego. Los monstruos están allí para acabar con Eleven, con sus amistades y para eliminar a la humanidad.

En la tercera temporada de la serie de Netflix, un centro comercial recién inaugurado será uno de los principales escenarios de la trama.

Mira el nuevo tráiler de la tercera temporada de "Stranger Things". | Fuente: Netflix

SINOPSIS

"Stranger Things" regresa con una nueva amenaza que la joven Eleven, con poderes telequinéticos, y sus amigos Mike, Dustin, Lucas, Will y Max deberán enfrentar.

Esta es la sinopsis de la nueva entrega de la serie de Netflix: "Es 1985 en Hawkins, Indiana, y el verano ya calienta. Se acabó la escuela, hay un nuevo centro comercial en la ciudad y el grupo de Hawkins están en la cúspide de la adultez. El romance florece y complica la dinámica del grupo, deberán averiguar cómo crecer sin separarse. En tanto, el peligro se avecina. Cuando la ciudad es amenazada por viejos y nuevos enemigos, Eleven y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina, evoluciona. Ahora deberán unirse para sobrevivir y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo".

La ficción es protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder y David Harbour. Entre los rostros nuevos se suman Maya Hawke, Jake Busey y Cary Elwes.

ESTRENO

Fecha: 4 de julio.Plataforma: Netflix.

Los chicos de Hawkings deberán unirse para sobrevivir y recordar que la amistad es más fuerte que el miedo. | Fuente: Netflix

