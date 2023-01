'Self Made', la nueva producción de Netflix, está protagonizada por la acrtiz Octavia Spencer, ganadora de un Oscar. | Fuente: Netflix

Suelen verse en cine y televisión: los esfuerzos de un hombre que consigue abrirse camino en un medio difícil hasta conseguir su éxito final. Lo que no siempre se ve, sin embargo, es que el personaje sea una mujer afroamericana de principios del siglo XX.

De esto último se trata “Self Made”, la nueva producción de Netflix que fue estrenada el pasado 20 de marzo y la protagoniza Octavia Spencer, actriz ganadora de un Oscar por su papel de reparto en “The Help” (“Historias cruzadas”, en español), en el 2012.

Inspirada en la vida de Sarah Breedlove, mejor conocida como Madam C.J. Walker, el gigante del streaming pone en marcha una miniserie que se encuentra entre lo más visto por estos días de cuarentena obligatoria, producto del nuevo coronavirus.

¿Por qué resulta tan atractiva la historia? Su excelente guion y unas actuaciones solventes respaldan una premisa que resulta un avis rara en las historias sobre emprendimiento a las que los espectadores están acostumbrados. Pero también son otros los elementos que componen su hechizo.

UNA FICCIÓN DE REIVINDICACIONES

Natural de Luisiana, Estados Unidos, Madam C.J. Walker nació en 1897 y fue considerada como la primera mujer afroamericana millonaria que labró su fortuna desde cero por el libro Récord Guinness.

Criada en el seno de una familia de barberos, la protagonista de “Self Made” cambió su apellido de soltera por el de su esposo Charles Walker, a quien la unió algo más que el matrimonio: el negocio que tuvo ella como vendedora de productos para el cabello.

Aunque empezó como una vendedora de puerta por puerta, Madam C.J. Walker llegó a tener su propio salón de belleza y traspasó fronteras con su empresa hasta países latinos como Cuba, Panamá y Costa Rica.

Pronto se convirtió en un referente en el mundo de los negocios que supo respaldar, además, causas justas, como el empoderamiento femenino y el activismo por los derechos civiles de los ciudadanos afroamericanos de su país.

Pese a que falleció en 1919, Madam C.J. Walker y su legado continúan vivos gracias a la compañía MCJW, cuyos productos son comercializados a través de Sephora, actualmente.

UNA PRODUCCIÓN DE LUJO

Cuatro capítulos, cada uno de 30 minutos, son suficientes por el momento para que los espectadores de Netflix queden enganchados con la trama de “Self Made”. La historia de Madam C.J. Walker, que transcurre entre problemas de racismo, desigualdad de género y machismo, está basada en la novela “On Her Ground” de la escritora estadounidense A’Lelia Bundles.

El rol protagónico recae sobre los hombros de Octavia Spencer, quien comparte el papel estelar con Tiffany Haddish, intérprete de Leila Walker, hija de la empresaria y heredera de la compañía. A este reparto se suman otros talentos como Blair Underwood, Garret Morret y la británica Carmen Ejogo, que en la serie encarna un rol antagónico.

Llama la atención, además, que entre los productores ejecutivos de la miniserie, aparte de Octavia Spencer, resalte el nombre del basquetbolista LeBron James, quien anteriormente ha participado con un puesto similar en cintas como “Million Dollar Mile”, “Space Jam 2”, entre otras.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Hasta el momento, Netflix no se ha pronunciado sobre una posible segunda entrega de "Self Made". Sin embargo, parece seguro que no habrá otra temporada de la miniserie.

Los directores Kasi Lemmons y DeMane Davis, junto con la guionista Nicole Asher, dejaron entrever en una entrevista a Vibe, que la producción, pensada en un inicio con 10 episodios, debió limitarse a "mostrar lo que era importante". De allí que Lemmons creyera central enfocarse en la historia familiar del personaje, pues componía "una gran parte de su vida".

