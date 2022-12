Un hombre enfrenta 20 años de cárcel por recaudar, con documentos y firmas falsas, dinero para una supuesta película que sería distribuida por Netflix. | Fuente: AFP

Un hombre fue acusado de recaudar US$ 14 millones de inversionistas a los que les dijo que serían destinados a realizar una película con estrellas de Hollywood y que se distribuiría por Netflix.

Adam Joiner, de 41 años y quien ya se entregó a las autoridades, fue acusado en una corte federal de Los Ángeles (California) por cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado, de acuerdo al Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU.

El presunto fraude comenzó en 2015, cuando Joiner utilizó documentos falsos y firmas falsificadas para recaudar millones de dólares para una película llamada "Legends", que contaba la historia de figuras de la historia estadounidenses del siglo XIX como Davy Crockett y afroamericano John Henry.

Según un comunicado de DOJ, el acusado se valió de la firma Dark Planet Pictures, LLC, con la que convenció a las compañías Korean Investment Partners Co., Ltd. (KIP), Star Century Pictures Co., y PGA Yungpark Capital Ltd de invertir dinero en la producción.

¿QUÉ COMPAÑÍAS FUERON ESTAFADAS?

Según la acusación, el supuesto productor conoció al director de la compañía coreana KIP en 2015 y le dio el guion de la cinta asegurando que Netflix había acordado distribuir la película cuando estuviera hecha. Adam Joiner proporcionó a los inversionistas una copia del supuesto acuerdo de distribución y logró que KIP invirtiera US$ 8 millones.

Agentes del FBI contactaron a los ejecutivos de Netflix, que supuestamente habían firmado el acuerdo, y estos negaron que hubieran hecho el pacto de distribución e incluso subrayaron que nunca habían oído sobre una historia llamada "Legends".

Con la misma estrategia Joiner consiguió que la compañía china Yungpark transfiriera US$ 6 millones a Dark Plante Pictures en junio de 2016.

Él aseguró que figuras como el productor Don Murphy ("Natural Born Killers", "Transformers") estaba trabajando en el proyecto. Pero nunca se llegó a contratar a algún actor ni ningún director.

El FBI asegura que Adam Joiner usó más de US$ 5 millones del dinero recolectado para comprar una residencia en Manhattan Beach, California, y más de US$ 4 millones fueron transferidos a una cuenta bancaria. De ser hallado culpable podría ser sentenciado a un máximo de 20 años por fraude electrónico, además de los años que impliquen los otros cargos. (EFE)

Te sugerimos leer