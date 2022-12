La película del cineasta surcoreano Bong Joon-ho, 'Parasite', llegó a la plataforma de streaming de Netflix este 1 de septiembre. | Fuente: Difusión

La ganadora a Mejor película de los Premios Oscar 2020, "Parasite", llegó al streaming este 1 de septiembre. La película dirigida por Bong Joon-ho ya forma parte del catálogo de la plataforma de streaming.

El proyecto cinematográfico, que también ha ganado la Palma de Oro en Cannes 2019, es una crítica a los privilegios, el clasismo y las enormes barreras entre clases sociales que existen en Corea del Sur.

Además, también ganó en las categorías a Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guion Original de los Oscar 2020.

HISTÓRICO TRIUNFO

La cinta surcoreana "Parasite" se llevó la estatuilla como "Mejor película" en los Oscar 2020 superando a "Ford v Ferrari", "The Irishman" ("El irlandés"); "1917", "Marriage Story" ("Historia de un matrimonio"), "Jojo Rabbit", "Little Women" ("Mujercitas"), "Once Upon A Time In... Hollywood"("Érase una vez... en Hollywood") y "Joker".

Kwak Sin Ae, la traductora del elenco, transmitió lo que dijeron los protagonistas: “Nunca imaginamos que esto sucedería, estamos muy felices. Expreso mi gratitud y respeto por todos los miembros de la Academia de tomar esta decisión”.

¿DE QUÉ TRATA "PARASITE"?

“Parasite” trata sobre una familia pobre que sobrevive en una Corea del Sur desigual, donde deben realizar diversos trabajos para ganar algo de dinero. Un día, el hijo mayor Gi Woo consigue un empleo como tutor de inglés para la hija de una familia adinerada, y comienza un plan que unirá los caminos de dos mundos distintos.

El género de la cinta está clasificado en drama, thriller y humor negro. Además, ha hecho historia al convertirse en la primera película coreana en ganar en los Globos de Oro.

