'Orange is The New Black', serie de Netflix, buscará recaudar donaciones para organizaciones contra la encarcelación masiva de inmigrantes en EE.UU. | Fuente: Netflix

La serie de Netflix "Orange is The New Black" presentó una iniciativa para recaudar donaciones a favor de varias organizaciones sin ánimo de lucro que luchan contra la encarcelación masiva de inmigrantes en EE.UU., con motivo del estreno de su séptima y última temporada.

El fondo de ayuda, llamado "The Poussey Washington Fund", toma precisamente la idea de uno similar que aparece en la comedia negra sobre mujeres internadas en una prisión.

Con el dinero recaudado se tratará de impulsar la reforma del sistema penal estadounidense y poner fin a la encarcelación masiva de personas, especialmente inmigrantes o de origen afroamericano, lo que constituye uno de los mayores problemas del sistema judicial del país.

La iniciativa también pretende ayudar a las mujeres que han sufrido esta práctica carcelaria, indicó la creadora de la serie de Netflix, Jenji Kohan, en un comunicado que acompaña al vídeo de presentación lanzado por el estreno de la última temporada de "Orange is The New Black".

SUCESO REAL

Precisamente el nombre del nuevo fondo de ayuda deriva de una de las protagonistas de la trama, interpretada por Samira Wiley, y que murió cuando un oficial de la cárcel en la que se encontraba presa la retuvo y ahogó hasta que dejó de respirar.

El incidente ficticio de la serie de Netflix recordó la muerte en la vida real de Eric Garner cuando era detenido por varios policías en Staten Island (Nueva York), en 2014.

"Hemos visto cómo 'Orange Is the New Black' ha impactado a personas de todo el mundo", explicó la actriz Samira Wiley en la presentación de la iniciativa.

"Nos honra contar las historias de estos personajes -reconoció-, y hemos aprendido de primera mano que el sistema está fallando a las mujeres, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión".

El Fondo Poussey Washington cuenta con el apoyo de la organización matriz "GoFundMe.org" y las donaciones se distribuirán de manera uniforme entre ocho organizaciones. (EFE)

