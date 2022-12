Diana Gómez es Valeria, una escritora que buscará alinear los temas del amor y el trabajo. | Fuente: Netflix

“Valeria” es una serie de comedia romántica que con sus ocho capítulos ha dejado enamorado a más de un fanático. Netflix apostó por esta producción española que tiene como protagonista principal a Diana Gómez, una actriz que ha quedado a la altura de su personaje.

Sin embargo, la artista es relativamente nueva en esta plataforma y muchos fans quieren saber más de ella. Por esa razón, aquí te dejamos unos datos de Gómez que te sorprenderán.

Diana Gómez nació en Barcelona, España y cuenta con una serie de trabajos en su currículum como actriz. Empezó en el cine con “Salvador”, que estuvo dirigida por Manuel Huerga y a pesar de que siempre ha estado enfocada en esta industria, “Valeria” le dio otra oportunidad de hacer presencia en la pantalla chica.

La primera vez que estuvo en una serie fue “La Vía Augusta”, que se transmitió en el 2007 y fue ahí donde pudo saltar a la televisión teniendo más papeles en “Cuenta Atrás” (2008) y “Águila Roja” (2009).

Después, pasó por la miniserie “El Pacto” y siguió con “Puente Viejo”, donde dio vida a Pía Toledano durante 148 capítulos entre 2012 y 2013. También actuó en “Alatriste de Telecinco” y en el 2014, “El crac”.

Tras tener una larga carrera en este mundo, su actuación llegó a Netflix donde le dio vida a Tatiana, la esposa de Andrés de Fonollosa, alias ‘Berlín’, en “La Casa de Papel”; luego de esa aparición, el resto ya es historia.

La música preferida de Diana Gómez es variada, en una entrevista para “Más de Cultura”, la artista confesó que ama todos los géneros musicales: “Puedo ir de escuchar a Mozart a escuchar un musical, Rosalía… mi Spotify está como lleno de cosas muy diferentes”.

“A mí la música me ayuda mucho a cambiar un estado sentimental y la uso bastante para trabajar. Depende del personaje me creo una lista u otra”, aseguró. Con respecto a la fama, la española trata de no pensar en eso porque es consciente de lo que puede sobrellevar, además, asegura que lo toma tranquilo y realiza sus actividades con normalidad:

“Aunque se vea en tantos países en mi mente es muy difícil pensar en esto y ver la magnitud de lo que significa y también que pueden pasar tantas cosas que mejor no pensarlo”. Como dato adicional, Diana Gómez también pasó por el teatro.

Estuvo en “Esthetic Paradise” (2004), de Victoria Szpunberg, “La ciudad” (2009), de Martin Crimp, “Tierra baja” (2009), de Àngel Guimerà, entre otros. Todas estas puestas en escena la ayudaron a perfeccionarse como actriz.

