'Toy Boy' se posicionó como la segunda serie más vista en Netflix. | Fuente: Captura de pantalla

La serie “Toy Boy” de Netflix pasó de desapercibida a ser aclamada por muchos usuarios de esta plataforma quienes la coronaron como una de las favoritas. El año pasado, debutó en la televisión con 13 capítulos y como no tenía mucha acogida, parecía que no tendría otra temporada.

Cuenta con la participación especial de Jesús Mosquera quien le da vida a Hugo Beltrán, un stripper que se encontrará en una situación bastante comprometedora por ser inculpado por un crimen que no cometió.

A él, lo acompañan bastantes actores reconocidos en España como Cristina Castaño, María Pedraza, José de la Torre y Carlo Constanzia. Al tener un gran reparto de artistas, ¿por qué no logró el éxito que ahora tiene en Netflix?

¿DE QUÉ TRATA?

¡Alerta Spoilers! “Toy Boy” trata de Hugo Beltrán, un joven que es un guapo stripper quien despierta en una velero después de andar de fiesta. Sin embargo, al tomar conciencia, se da cuenta que a su costado hay un cadáver calcinado de un hombre.

Al parecer, Hugo no se acuerda de nada, pero está seguro que no lo asesinó, no obstante, todo se trataría de un montaje para culparlo. Después de las “investigaciones”, es condenado a 15 años de cárcel.

Siete años después, recibe la visita de Triana Marín, quien es representante de un buffet de abogados y le da muchas oportunidades para que pueda salir. ¿Por qué querría ayudarlo? ¿Quiere algo a cambio? Hugo duda de su buena voluntad, sin embargo, Triana consigue lo que él espera: salir del encierro.

Desde ese momento, ambos trabajan para poder demostrar la inocencia de Beltrán, mientras pasan más tiempo juntos sin pensar que el amor nacerá entre ellos.

¿POR QUÉ EN ESPAÑA NO FUE BIEN RECIBIDA?

De acuerdo con el diario La Vanguardia, la serie “Toy Boy” hacía ver que las personas tomen importancia a la piel que se muestra como si fuera importante. Atresmedia, canal donde se transmite, recibieron muchas críticas por mostrar hombres musculosos y con el torso desnudo.

Además, hacen una comparación con la película “Magic Mike” protagonizada por Channing Tatum. Por otro lado, destacaron la participación de María Pedraza quien ya había aparecido en diferentes novelas y series como “La Casa de Papel” y “Élite”.

¿AHORA POR QUÉ ES LA FAVORITA DE NETFLIX?

Netflix lo vio como una minita de oro después de ver la trama así que decidieron colocarlo en su plataforma. Tanto ha sido su éxito que el jueves pasado se posicionó como la segunda serie más vista en España.

Sin embargo, su buen puesto se debe también a que está una de las actrices más codiciadas en la industria de la actuación: María Pedraza.

