Emma Corrin como la princesa Diana y Josh O'Connor como el príncipe Carlos en 'The Crown'. | Fuente: Netflix | Fotógrafo: Ollie Upton

La cuarta temporada de “The Crown” llegará a Netflix el 15 de noviembre y ha dejado un sinfín de preguntas por resolver. Para dejar con más intriga a los fanáticos, Netflix ha lanzado un nuevo teaser donde se observa la unión entre la princesa Diana y el príncipe Carlos.

Al acercarse el final de la década de 1970, la Reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión asegurando una novia apropiada para el príncipe (Josh O'Connor), que sigue soltero a los 30 años.

Aunque el romance de Carlos con la joven Lady Diana Spencer (Emma Corrin) es un cuento de hadas muy necesario para unir a los británicos, a medida que se produce la transformación de adolescente a princesa de Gales, es cualquier cosa menos un cuento para Diana.

¿Qué pasó verdaderamente con la joven que formó parte de la realeza y se ganó el corazón de miles de personas? Hasta el momento no hay más detalle sobre lo que sucedió, así que los fanáticos esperan resolver sus dudas sobre la princesa en esta cuarta temporada.

RENOVÓ HASTA LA SEXTA TEMPORADA

La serie "The Crown", que cuenta la historia de la reina Isabel II desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó su creador. Aunque, al inicio, se fijó que finalizaría en su quinta entrega por Netflix.

“Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis”, señaló su creador Peter Morgan.

Esto no significa que los nuevos episodios de "The Crown" vayan a dramatizar lo que sucede en la actualidad con la familia real británica. “La sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo periodo de tiempo con más detalle”, añadió.

La etapa final de la ficción de Netflix llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará.

