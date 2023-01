Emma Corrin interpretará a la princesa Diana en la cuarta temporada de 'The Crown'. | Fuente: Netflix | Fotógrafo:

Era 1981 cuando el príncipe Carlos y Lady Di se casaron, en lo que todo el mundo veía como la culminación de un cuento de hadas. Eventos posteriores demostraron que no había nada más lejano a la realidad, pero el público continuó fascinado por la pareja real. Los entretelones de su tirante relación quedarán expuestos en la cuarta temporada de "The Crown", que se estrenará el 15 de noviembre.

Mientras el público de Netflix espera por los nuevos capítulos, llegó un primer adelanto de la actriz Emma Corrin, quien interpretará a la princesa Diana, usando el icónico vestido de novia diseñado por David y Elizabeth Emanuel.

De acuerdo a "The Crown", la diseñadora de vestuario Amy Roberts quiso "capturar el mismo espíritu y estilo del original sin crear una réplica para Emma Corrin". Los nuevos episodios se centrarán en la década de 1980, cuando el príncipe Carlos y Lady Di se casan y tienen a sus hijos William y Harry.

La cuarta temporada de la serie de Netflix se centrará en dos temas centrales: el fallido matrimonio del príncipe Carlos (Josh O'Connor) y Diana Spencer (Emma Corrin); así como la introducción de Margaret Thatcher (Gillian Anderson) como Primera Ministra de Gran Bretaña.

Al elenco de "The Crown" regresan Olivia Colman como la reina Isabel II, Tobias Menzies como el príncipe Philip, Helena Bonham Carter como la princesa Margarita y Erin Doherty como la princesa Ana.

RENOVÓ HASTA LA SEXTA TEMPORADA

La serie "The Crown", que cuenta la historia de la reina Isabel II desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó su creador. Aunque, al inicio, se fijó que finalizaría en su quinta entrega por Netflix.

“Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis”, señaló su creador Peter Morgan.

Esto no significa que los nuevos episodios de "The Crown" vayan a dramatizar lo que sucede en la actualidad con la familia real británica. “La sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo periodo de tiempo con más detalle”, añadió.

La etapa final de la ficción de Netflix llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará. (Con información de EFE)

Te sugerimos leer