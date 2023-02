La temporada 4 de 'The Crown' se estrena el 15 de noviembre por Netflix. | Fuente: Netflix

Una reina, una princesa y la primera ministra. Ellas son las protagonistas del tráiler oficial de la cuarta temporada 4 de "The Crown", que se estrenará el próximo 15 de noviembre por Netflix.

Olivia Colman retoma su papel como la reina Isabel II; mientras que en el tráiler aparecen por primera vez Gillian Anderson como la inflexible Margaret Thatcher y Emma Corrin como la adorada lady Diana Spencer.

¿En qué se enfocará la cuarta temporada de "The Crown"? La familia real británica se empieza a preocupar por la línea de sucesión. Para ello deberán encontrar a una novia apropiada para el príncipe Carlos (Josh O’Connor), que sigue soltero a los 30 años. Sin embargo, el cuento de hadas con la joven Lady Di no será como lo pintan.

En tanto, la nación comienza a sentir el impacto de las políticas de la primera ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), la primera mujer en ocupar este puesto, la relación tensa entre ella y la reina irá empeora frente al descontento social. Al hablar de la representación de las dos mujeres más poderosas del Reino Unido en ese momento, el escritor Peter Morgan explicó:

"Podría decirse que son dos mujeres muy similares. Sus vidas estuvieron definidas por la II Guerra Mundial. Probablemente había mucho respeto entre ellas. Pero también tenían muchas diferencias. También tuve la oportunidad de explorarlas como madres, un ángulo que quizás nadie ha explorado antes. Y hacerlo resultó en uno de mis episodios favoritos de la temporada", dijo en un comunicado de Netflix.

SOBRE LA PRINCESA DIANA

Respecto a la representación de la princesa Diana, el escritor dijo que no quiso acercarse mucho para que no se convierta en "una especie de periodismo". "Quiero garantizar que haya suficiente distancia, de modo que contar la historia de Diana pueda ser algo completamente diferente. Algo que pueda tener resonancia metafórica", indicó.

Con guion de Peter Morgan, al elenco de "The Crown" regresan Tobias Menzies como el príncipe Philip, Helena Bonham Carter como la princesa Margarita y Erin Doherty como la princesa Ana.

RENOVÓ HASTA LA SEXTA TEMPORADA

La serie "The Crown", que cuenta la historia de la reina Isabel II desde que sucedió a su padre Jorge VI en el trono, tendrá finalmente una sexta temporada, según confirmó su creador. Aunque, al inicio, se fijó que finalizaría en su quinta entrega por Netflix.

“Cuando empezamos a discutir las historias para la temporada cinco, nos dimos cuenta de que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia debíamos volver al plan original y hacer seis”, señaló Peter Morgan.

Esto no significa que los nuevos episodios de "The Crown" vayan a dramatizar lo que sucede en la actualidad con la familia real británica. “La sexta temporada no nos llevará hasta la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo periodo de tiempo con más detalle”, añadió.

La etapa final de la ficción de Netflix llegará hasta la década de los 2000, aunque aún no se ha desvelado el número de episodios ni las líneas de la historia que desarrollará.

La temporada 4 de "The Crown" se estrenará el próximo 15 de noviembre. (Con información de EFE)

