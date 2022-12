La cuarta entrega de 'The Crown' aborda el compromiso de Lady Di y el príncipe Carlos. Fuentes cercanas a la Familia real no están contentos con el retrato de la pareja. | Fuente: Netflix

La nueva temporada de “The Crown” no ha caído para nada bien. A pesar de ser una serie sumamente exitosa por su valor histórico, la cuarta entrega lanzada por Netflix aborda una de las etapas más complicadas de la Familia real británica: el matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di. Y no solo refleja el compromiso, sino la soledad y trastornos alimenticios que sufrió Diana Spencer en vida.

Según The Times of London, la biógrafa real Penny Junor reveló que los miembros de la Casa de Windsor están totalmente decepcionados de cómo se ha escrito la relación entre Carlos y Diana, quienes contrajeron matrimonio un 29 de junio de 1981. Su boda fue una de las más pomposas y vistas en el mundo, ya que fue televisada.

Los nuevos episodios de “The Crown”, de Netflix, han mantenido un eje entre la Reina Isabel II, la primera ministra Margaret Thatcher y la introducción de Lady Di. Esta última, tal como la propia vida real, es quien ha cautivado a los espectadores bajo la actuación de Emma Corrin para sus años de juventud.

Sin embargo, para Junor, la historia de Diana y su tropezado compromiso con el príncipe de Gales no ha sido muy precisa. “Es el retrato más cruel, injusto y horrible de casi todos ellos”, señaló la escritora sobre el guion televisivo de Peter Morgan. “Inventó cosas para hacer un drama muy costoso”.

En ese sentido, opinó sobre una escena en específico que haría estallar al príncipe Carlos, su discusión con Lord Mountbatten, quien le increpa que la Familia real está muy decepcionada de su amorío con Camilla Parker-Bowles (con quien fue infiel a Diana en múltiples ocasiones durante su matrimonio).

“Simplemente no es históricamente exacto. (…) Carlos adoraba a Mountbatten y estaba absolutamente devastado por su muerte”, explica. Aunque “The Crown” nunca lo niega, la actitud del tío Dickie antes de morir en el atentado habría sido lo que incomodaría al heredero del trono.

OTRAS CRÍTICAS DE FUENTES CERCANAS

The Mail on Sunday expuso algunos testimonios de las personas cercanas al príncipe Carlos, tras el estreno de la cuarta temporada de “The Crown”. Entre sus críticas, señalaban que era muy delicado plasmar la dura situación que atravesaron él y Lady Di durante su matrimonio, así como la infidelidad con Camilla.

“Está reluciendo cosas que pasaron durante tiempos muy difíciles hace 25 o 30 años”, aseguran y sobre la relación de Carlos y Camilla en la serie de Netflix indican: “Eso no es correcto ni justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se representan no representan la verdad. Esto es engañar con un presupuesto de Hollywood”.

