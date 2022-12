Christian Convery da vida a Gus, protagonista de la nueva serie 'Sweet Tooth'. | Fuente: Netflix/Vertigo

¿Fue “Sweet Tooth” muy oscura para su pequeño protagonista? La nueva serie de Netflix, estrenada el pasado 4 de junio, se basa en la serie de cómics creada por Jeff Lemire para el sello de DC Comics. Inicialmente, el actor infantil Christian Convery se sintió intimidado por estos gráficos y diálogos que serían llevados a la adaptación televisiva.

Sin embargo, no fue una exacta réplica de lo que se ve en las historietas para suerte del pequeño actor. En conversación con el portal Comicbook, el protagonista de “Sweet Tooth” demostró alivio por cómo resultó la ficción hecha para televisión, después de sentirse un poco atemorizado por la historia.

“Cuando empecé a leer los cómics, me di cuenta rápidamente de que era muy oscuro. Y me quedé pensando: ¿Va a ser así? ¿O van a cambiar eso? Se ponía realmente oscuro a veces, en plan para adultos. Y eso me intimidaba. Me hacía preguntarme si iba a ser capaz de interpretar a Gus de la forma adecuada”, admitió Christian Convery, de 11 años.

Más tarde, ese temor se fue disipando, porque la producción no era tan oscura como el material original de “Sweet Tooth”. La estrella Christian Convery contó cómo fue su primer día: “Cuando llegué al set de rodaje y leí el guion, me di cuenta inmediatamente de que era menos oscuro y que iba más por el lado amistoso y familiar”.

“Eso me gustó también, porque no es tan intimidante. Me permitió interpretar a Gus, que es un inocente y curioso, esperanzado y positivo híbrido de niño y ciervo. Y pensé que era un papel increíble”, agrega sobre la serie televisiva recientemente estrenada en la plataforma Netflix.

Sinopsis de “Sweet Tooth”

En una peligrosa aventura por un mundo posapocalíptico, un chico mitad humano mitad venado busca un nuevo comienzo acompañado de un arisco protector. “Sweet Tooth” está disponible en Netflix desde el pasado 4 de junio.

