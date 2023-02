Las expectativas crecen por la cuarta entrega de 'Stranger Things', cuyo lanzamiento ha sido retrasado por la pandemia. | Fuente: Netflix

“Stranger Things” está en medio de las filmaciones de su cuarta temporada, luego de que se aplazara varios meses por la pandemia. Por esa razón, los seguidores de la serie de Netflix tendrán que esperar un poco más para volverse a encontrar con sus protagonistas, aunque la historia será dos años después de lo ocurrido en la anterior entrega.

Hace unos días, se revelaron las primeras fotografías del rodaje de “Stranger Things” y pudimos observar cómo Steve, Dustin y Max de nuevo hacían equipo, mientras que Robin también se lucía con un atuendo distinto en el que la conocimos. La expectativa por ser testigos de la continuación cada vez se hace más grande.

Natalia Dyer, intérprete de Nancy Wheeler, se sinceró sobre la cuarta temporada de la ficción, luego de haber leído los guiones. Por el momento, la actriz no ha confirmado que se encuentre grabando con sus compañeros, pero se atrevió a hablar respecto a lo que deberíamos esperar en los nuevos episodios.

“Honestamente, los guiones son geniales. Estoy muy emocionada por Nancy. Cada vez que terminamos una temporada, todos pensamos, ¿a dónde va a ir esto? ¿A dónde puede ir esto posiblemente? Luego obtenemos los guiones para la próxima temporada y estamos como, '¡Dios mío, guau, como, guau!'”, detalló Dyer en conversación con la revista Vogue UK.

A pesar de que no puede contar demasiado ahora mismo, la estrella de “Stranger Things” destacó que la espera no será en vano: “Aunque no puedo decir mucho, excepto que pasará un tiempo antes de que llegue. Definitivamente valdrá la pena. Va a ser realmente grande. ¡Va a ser grande!”.

EL RODAJE DE “STRANGER THINGS”

A inicios de este mes, las redes sociales de “Stranger Things” confirmaron que darían comienzo al rodaje de la nueva temporada luego de meses de retraso por la pandemia del nuevo coronavirus. La publicación mostraba una claqueta con un fondo desenfocado detrás, donde podía verse un extraño reloj. “Mientras tanto en el otro lado”, se leía en su mensaje en Twitter.

