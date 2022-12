¿Qué pasará con Eleven (Millie Bobby Brown) en la temporada 4 de 'Stranger Things'? | Fuente: Netflix

Se sabe muy poco acerca de la cuarta temporada de “Stranger Things” y, hasta el momento, no hay indicios de una pronta revelación de las primeras imágenes o tráiler oficial de los nuevos episodios en Netflix. No obstante, las filtraciones desde el set ofrecen una idea de lo que sucederá en la continuación… Y no todo pinta bien para Eleven.

Tras una paralización del rodaje por la pandemia de COVID-19, la producción de Netflix reinició sus filmaciones con todos los protocolos desde octubre del año pasado. En recientes fotografías captadas por Metro US, el personaje de Millie Bobby Brown parece estar en su momento más crítico.

Parece ser que Eleven vivirá una nueva pesadilla en la serie “Stranger Things”. De acuerdo a las imágenes de su detrás de cámaras, la actriz británica de 17 años es retirada en una camilla, por lo que podría suceder que nuevamente ha padecido más de los efectos de su conexión con el Upside Down (conocido como “Mundo del revés” en español).

Por otro lado, se aprecia que el pequeño pueblo de Hawkins está hecho un caos, posiblemente causado también por el mundo alternativo tal como se vio en las temporadas anteriores. Algunos seguidores de “Stranger Things” ya están desarrollando teorías y especulan sobre la posibilidad de viajes espacio-temporales, pero se desconoce si esto podrá cumplirse.

“Stranger Things” y su temporada más oscura

La temporada 4 de “Stranger Things” ha sido descrita, por sus estrellas, como la más oscura y aterradora en toda su historia. “Creo que la mayoría diría que es la temporada más aterradores de las tres anteriores”, dijo el joven actor Gaten Matarazzo, Dustin Henderson en la serie, a US Weekly.

Su coestrella Finn Wolfhard (Mike Wheeler) tuvo una opinión parecida sobre el desarrollo narrativo que pudo notar en los próximos episodios a estrenar: “Cada temporada se vuelve más oscura. […] En serio, la temporada cuatro hasta ahora... es la temporada más oscura que se ha hecho”.

“Stranger Things” aún no tiene una fecha de estreno oficial en Netflix, pero se espera que su lanzamiento sea entre el 2021 y el 2022.

