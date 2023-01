Netflix pone sus fichas a “Sky Rojo”, la nueva serie bajo la dirección de Alex Pina y Esther Martínez- Lobato, creadores de la popular “La casa de papel”, que busca convertirse en el nuevo boom internacional. | Fuente: Composición

La nueva gran apuesta. Netflix pone sus fichas a “Sky Rojo”, la nueva serie bajo la dirección de Alex Pina y Esther Martínez- Lobato, creadores de la popular “La casa de papel”, que busca convertirse en el nuevo boom internacional.

La historia trae, a través de 8 capítulos de 25 minutos, una narración dramática y de comedia negra que planea enganchar a su público desde el primer capítulo. RPP Noticias conversó con Miguel Ángel Silvestre y Asier Exteandia, dos de sus protagonistas, que iniciaron el proyecto en 2019, pero que con la pandemia, tuvieron que retomar sus personajes ya en medio de la crisis sanitaria mundial en 2020.

Además de “Sky Rojo” ambos están inmersos en nuevos proyectos: por un lado, Miguel Ángel es parte de la quinta y última temporada de “La casa de papel”, aún con un personaje misterioso; mientras que, Asier tiene por estrenar “Érase una vez.. pero ya no”, de la mano de Manolo Caro (“La casa de las flores”) y su trabajo musical junto a Mastodonte.

¿Cómo ha sido grabar en tiempos de pandemia y qué ha sido lo que más ha costado?

MA: Retomar el personaje cuando hubo el ‘parón’. Es curioso, llevamos haciendo estos personajes 1 año y 2 meses y rodando no tanto, tengo entendido. Lo que pasa es que con el ‘parón’ no podíamos terminar de desconectar, y luego hay que volver. Es una serie que es pura adrenalina, entonces, todas las escenas son el clímax: del drama, de la acción. Eso requiere mucha energía incluso antes de que digan “acción”: hay que subir antes para que cuando digan acción esté a punto de explotar. Ha sido una serie que ha sido muy intensa y cuando la ves tienes esa sensación también: la serie no para, no frena. No te deja despegarte de la pantalla porque siempre está pasando algo.

¿Qué diferencia a “Sky Rojo” de series anteriores para convertirse en un posible boom internacional?

AE: Identidad. Creo que es una de las cosas con más identidad que he visto en mi vida, creo que es única. Tiene una unión perfecta entre interpretación, arte, concepto, lenguaje, todo lo convierte en una identidad que no se parece a nada y nos recuerda a muchas cosas únicas. Creo que tiene una identidad alucinante.

Alex Pina definió “Sky Rojo” como un “Pulp latino”, con una inspiración claramente ‘tarantines’, ¿qué inspiraciones han tomado ustedes para la construcción de sus personajes? (Miguel Ángel interpreta a Moisés y Asier a Romeo)

AE: Es muy difícil tener una inspiración porque la idea que tenemos del proxeneta no se parece a nada. A Romeo, a Moisés casi los ves con un estilo medio barriobajero, creo que ellos son tan ‘exquisitos’ en su forma que había que crear algo nuevo. En mi caso (como Romeo) esa dualidad entre padre de familia ejemplar con tener ese club y creo que lo importante es no ver a qué se dedican sino los caracteres de cada uno, cuáles son sus dramas, de dónde vienen, por qué se comportan así y por qué tienen esa lealtad unos con otros. Esos por qué, al final, estaban en ese guion tan bien escrito, que al final todas las respuestas estaban. Era como tener una biblia perfecta.

MA: Hemos regrabado muchas secuencias porque ellos (Pina y Martínez- Lobato) consideraban que la serie no tenia todavía la identidad y el tono peculiar que ellos querían, querían poder aportar a la plataforma, inspirándose en el Pulp, inspirándose en el cómic, inspirándose por supuesto en Tarantino que es el referente de todo esto. Querían aportar algo que no existiera hoy en la ficción, en Netflix, por ejemplo. Entonces, ellos mismos han ido descubriendo, poco a poco, cuál era el tono que querían.

Cuando ves “Sky Rojo”, nosotros que lo vimos hace dos días, nunca había visto algo que me gustara tanto, es el proyecto en el que he trabajado que cuando he visto el resultado me he encontrado que me gustaba mirara por donde mirara. Es realmente alucinante todo: la música (en una escena de acción tocan a Camarón de la isla, de estilo flamenco). Cuando empiezo a escuchar Camarón me digo: ‘tiene la identidad española con el Pulp que mama de la inspiración de Tarantino y Guy Richie, es realmente sorprendente. Asier ha dicho algo que me gusta mucho: es una serie que es para verse de pie.

Además de ser actor, Asier eres músico, si tuvieses que elegir una canción para identificar a Romeo, ¿cuál seria?

AE: No podría (escoger solo una). Es imposible, para un melómano como yo, que todos los ritmos le fascinan. La música forma parte de mi vida, croe que no. Además, tiene tantos colores la serie que podría pasar desde un bolero al heavy metal, al funky, al flamenco. Precisamente por eso, luego está metida tanto la música, creo que es un personaje más común, que da punche y catarsis a cada escena. Pero, creo que “La leyenda del tiempo” de Camarón de la isla, en la escena inicial, es como no puedo creer que la hayan usado.

MA: Yo tengo una canción para la historia y lo que siente Moisés. Se llama “Redención” y es de Asier (y su grupo Mastodonte). La canción dice: Debí volver a buscarte al bar y emborracharnos hasta haber salido el sol. Yo le pondría esa banda sonora a Moisés.

ESTRENO DE "SKY ROJO"

Estreno: 19 de marzo.Plataforma: Netflix.

