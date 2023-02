'Si supieras' es número uno en tendencia en Netflix. | Fuente: Netflix

La película “Si supieras” se ha convertido en tendencia en Netflix ya que su historia ha atrapado a más de un suscriptor de la plataforma. Su nombre en inglés es “The Half of It” está escrito y dirigido por Alice Wu que ha tomado la temática LGTBI tal y como es “Call Me By Your Name” (2019).

En principio puede ser una comedia adolescente, sin embargo, la razón por la que es una cinta necesaria es porque la directora ha tocado un tema tabú: las relaciones homosexuales. Este film ha ganado un premio en el Festival de Cine de TriBeCa y que está disponible en el streaming desde el 1 de mayo.

LA HISTORIA

“Si supieras” narra la historia de Ellie Chu, protagonizado por Leah Lewis, una adolescente de descendencia china, que vive con su padre, y es poco sociable en la escuela. Como lo que gana su padre no alcanza para pagar las cuentas, ella hace trabajos de sus compañeros a cambio de dinero.

Su vida iba bien hasta que un día, Paul Munsky, interpretado por Daniel Diemer, le pide que escriba una carta de amor para la chica más popular de la escuela, Aster Flores (Alexxis Lemire). En un inicio, Ellie no quiere pero necesita pagar las cuentas de su casa.

A medida que pasa el tiempo, ella descubre que está enamorada de Aster provocando un lío entre los tres.

REPRESENTACIÓN EN EL CINE

“Si supieras” tiene muchas características importantes ya que no es la clásica película que presenta relaciones netamente heterosexuales. Para Alice Wu, sintió que debía representar tanto a la comunidad china y la homosexualidad.

En una entrevista para New Now New Next, explicó la trama: “Para mí, obviamente se trata de representación, pero realmente creo que esas elecciones dan resonancia a la historia. Cuanto más específico eres, más textura tiene el relato. Porque a simple vista, solo hay como 10 tramas en el mundo. Es todo lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿qué son los personajes y qué tan auténticos podemos hacerlos sentir?”.

Esta es la segunda producción de Wu, la primera fue “The Saving Face” (2005) contó su propia experiencia tras admitir su homosexualidad en la congregación china de Nueva York y también comentó los problemas que tuvo con su mamá al confesarle la verdad. El largometraje fue producido por Will Smith y hoy es una de las máximas referencias de cine LGBT.

