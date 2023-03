La segunda temporada de “Sex Education” trata de la importancia de saber sobre la salud sexual. | Fuente: Instagram

La serie “Sex Education” de Netflix lanzó su segunda temporada hace unos días y ha dejado emocionado a más de un fan ya que no esperaban ese final. Sin embargo, se ha ganado el respeto de todos los usuarios ya que habla de un tema tabú para los adolescentes: el sexo.

La adolescencia es una etapa donde las personas están buscando experimentar y despertar su sexualidad, sin embargo, muchos caen en la inocencia y la falta de información que acaba con malas decisiones.

La segunda temporada de “Sex Education” se trata sobre la salud sexual y la convierte en la serie del momento ya que pocos se han atrevido a tocar ese tema. Es por esa razón que para los protagonistas, le resulta importante que todos estén informados y aseguran que la educación sexual en los adolescentes es importante.

Se les preguntó sobre la importancia de la serie y esto fue lo que respondió Otis, papel del actor Asa Butterfield:

"Lo que hace muy bien esta serie es demostrar que cada uno está librando sus propias batallas y no hay una sola manera correcta de hacer las cosas. Simplemente tener la conversación significa que es más fácil hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual, hay menos vergüenza si esta está abierta… Beneficia a todo el mundo”.

Williams-Stirling, el popular Jackson Marchetti, aseguró lo siguiente: "Es buena, porque desafía lo que sabemos sobre el sexo y la vulnerabilidad. Además, está ambientada en un instituto y en los años de adolescencia y por eso creo que resuena en las vidas de mucha gente, porque estos problemas pueden trasladarse a cuando empiezas a ser adulto e incluso después si no los identificas pronto".

No podía falta la opinión de la actriz Aimee Lou Woods, quien interpreta a Aimee y se pudo notar en la serie sobre el acoso sexual que sufrió mientras subía al bus: “Puedes tener límites y puedes decir no. No, no quiero ir a esta fiesta contigo, no quiero tener una relación contigo, no quiero ser tu amiga porque me has faltado el respeto. Tomar decisiones sin pensar que lo vas a perder todo”.

