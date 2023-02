John Boyega y Robert de Niro protagonizarán la película 'The Formula' para Netflix. | Fuente: AFP

Robert de Niro y John Boyega serán los protagonistas de "The Formula", una película de Netflix en la que un piloto de carreras se ve forzado a utilizar sus habilidades al volante en el mundo criminal.

La plataforma detalló en un comunicado que Gerard McMurray dirigirá y escribirá esta cinta en la que De Niro figurará también como productor.

McMurray regresará así a Netflix tras filmar para el gigante del streaming la cinta "Burning Sands" (2017).

"The Formula" se centrará en una estrella de la Fórmula 1 que, para salvar a su familia, se ve obligado a convertirse en un conductor para criminales que necesiten huir de las autoridades tras sus golpes.

GRAN TALENTO

Ganador de dos Óscar por "The Godfather: Part II" (1974) y "Raging Bull" (1980), Robert de Niro está considerado como uno de los mejores intérpretes de la historia y el año pasado estrenó la cinta "The War with Grandpa" (2020).

Con "The Formula", el actor volverá a trabajar para Netflix tras su grandiosa colaboración en "The Irishman" (2019) junto a Martin Scorsese, Al Pacino y Joe Pesci.

ESTRELLA EN ASCENSO

Por su parte, John Boyega se ha convertido en una joven estrella del cine actual gracias a su personaje de Finn en la tercera trilogía de "Star Wars": "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017) y "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019).

El actor también ha participado en otras películas como "Pacific Rim: Uprising" (2018), superproducción apocalíptica y de ciencia-ficción en la que debutó, además, como productor.

Recientemente se le ha visto en "Small Axe", una aclamada propuesta televisiva formada por cinco películas dirigidas por Steve McQueen ("12 Years a Slave", 2013). (EFE)

