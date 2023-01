Ricky Martin formará parte del grupo de actores de 'Jingle Jangle: A Christmas Journey'. | Fuente: Instagram

El artista puertorriqueño Ricky Martin formará parte del grupo de actores que participarán en la película musical navideña "Jingle Jangle: A Christmas Journey", una producción de Netflix que se espera para finales de este año."Es un honor formar parte de esta increíble producción", señaló el artista puertorriqueño para confirmar su participación en el proyecto, tal y como se refleja este sábado en su cuenta de la red social de twitter.El puertorriqueño interpretará al villano Don Juan Diego en la producción de Netflix.

El artista participará en la producción junto a Keegan-Michael Key, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Forest Whitaker y Madalen Mills.La película está escrita y dirigida por David E. Talbert y cuenta con canciones originales de John Legend, Philip Lawrence, Davy Nathan y el tema "This Day", interpretadas por Usher y Kiana Ledé.El filme, que está ambientado en la ciudad de Cobbleton, se centra en la historia del fabricante de juguetes Jeronicus Jangle (Whitaker) y sus inventos extravagantes.El problema estalla cuando un aprendiz roba uno de sus más preciados juguetes, lo que provoca que sea ayudado por su nieta y de un viejo invento para solucionar el problema.La película, escrita y dirigida por David E. Talbert, se lanzará el próximo 13 de noviembre al público.El puertorriqueño, nominado al Emmy por su papel como Antonio D'Amico en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" de FX interpreta a Don Juan Diego.Aunque mundialmente conocido por su faceta musical, el puertorriqueño, que a lo largo de su carrera ha recibido ha recibido dos Grammy, cuatro Latin Grammys, tres Billboard, ocho Billboard Latin Music Awards y ocho MTV's, entre otras muchas distinciones, ya tuvo su incursión en el cine con "Idle Hands" (1999) y "Más que alcanzar una estrella" (1992). (EFE)

