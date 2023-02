Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Meryl Streep y otras estrellas acompañarán a Jennifer Lawrence en la nueva cinta de Adam McKay para Netflix. | Fuente: Composición (EFE / AFP)

Un elenco de lujo se prepara para unirse en la nueva cinta que Adam McKay dirigirá para el gigante de streaming Netflix. Se trata de “Don’t Look Up”, producción que tiene en el papel estelar a Jennifer Lawrence, quien tendrá la oportunidad de compartir roles con varias estrellas de Hollywood.

En el reparto hasta ahora confirmado por el portal especializado Deadline destacan intérpretes oscarizados como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep y Cate Blanchett, además de jóvenes celebridades como Jonah Hill, Timothée Chalamet y Ariana Grande.

A este conjunto se suman Matthew Perry (conocido por su papel en “Friends”), Rob Morgan, Himesh Patel, Kid Cudi y Tomer Sisley. Con un guion escrito por McKay, “Don’t Look Up” será producido por el mismo realizador y Kevin Messick.

La trama de la película gira en torno a dos astrónomos infravalorados que reciben una tarea difícil: advertir a la humanidad que un asteroide se aproxima a destruir el planeta.

LA DECISIÓN DE DICAPRIO

La convocatoria de tantos talentos en “Don’t Look Up” no estuvo exenta de suspenos. Y es que Leonardo DiCaprio estuvo evaluando la decisión de integrarse a este elenco debido a su otro compromiso con la nueva película que Martin Scorsese alista para Apple TV+.

Sin embargo, luego de programar horarios de tal modo que el actor tenga tiempo para involucrarse en ambos proyectos, Netflix pudo finalmente cerrar la alineación de uno de los mejores repartos para una producción soñada.

Aunque DiCarpio había coqueteado antes con Netflix, su carrera se mantenía al margen de estas plataformas y afianzada en la pantalla grande. Ahora, no obstante, se encuentra involucrado en dos filmes para el streaming: “Killers of the Flower Moon” y “Don’t Look Up”.

Cabe resaltar que la nueva propuesta de Adam McKay puede que se estrene en salas de cine a la vez que en Netflix por la gran presencia de estrellas de la industria. Como se recuerda, el también guionista dirigió en los últimos años las aclamadas “Vice” y “The Big Short” (con esta última ganó un Oscar por mejor guion).

