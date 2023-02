Sarah Paulson protagoniza 'Ratched', la serie que se ha convertido en la más vista del 2020 en Netflix. | Fuente: Netflix

“Ratched” ha destacado ante otras series en el 2020. Netflix compartió el éxito que obtuvo la ficción protagonizada por Sarah Paulson, oficializándola como la más vista en el período de este año. No es muy usual que la compañía revele sus datos de audiencia, pero de vez en cuando decide darle este título a alguna de sus producciones originales.

A través de sus canales de comunicación, el gigante del streaming confirmó que, en el 2020, “Ratched” es la serie más vista en la plataforma digital con poco menos de un desde su estreno. Así es como se ha llevado este reconocimiento por sobre otros lanzamientos de primeras temporadas.

“En sus primeros 28 días, 48 millones de miembros han reservado una cita con la enfermera ‘Ratched’, lo que la convierte en nuestra primera temporada original más grande del año”, escribió Netflix en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Netflix no ha expuesto toda la información y números para llegar a este resultado, por lo que, no hay manera de constatar que realmente sea la más vista. Como se recuerda, los métodos en cómo la plataforma de series y películas contabiliza los títulos vistos por usuarios no son realmente exactos.

¿CÓMO SE MIDE LA AUDIENCIA?

A finales del 2019, “The Witcher” rompió un récord de audiencia con visualizaciones de 76 millones de usuarios. Por esa razón, era definitivo que Henry Cavill volviera a su rol para una segunda temporada, la cual todavía no cuenta con una fecha de estreno, pero llegará muy pronto.

Sin embargo, la forma de medición apuntaba que un usuario “decidía ver intencionalmente” una producción si se quedaba viendo desde 2 minutos a más. Una métrica que se acerca a las formas de medición en YouTube, donde los videos cortos o largos son evaluados por igual pese a no ser vistos por completo.

Esto no quiere indicar que “Ratched” no haya sido tan vista como lo plantea Netflix en su comunicado oficial. De hecho, una cifra de 48 millones de miembros de la plataforma es realmente un éxito si se compara con la primera temporada de “The Umbrella Academy”, estrenada en el 2019, que obtuvo 45 millones en su primer mes.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Alejandro Dumas tuvo una vida aventurera como sus obras repletas de espadachines, héroes y proezas. Su condición de mulato no le impidió triunfar en los salones parisinos y escribió de todo y sobre todo en más de un millar de libros (que ahora sabemos no escribió solo).

Te sugerimos leer