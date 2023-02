'Poco Ortodoxa' y la posible segunda temporada en Netflix. | Fuente: Instagram

La serie “Poco ortodoxa” se ha convertido en una de las favoritas en Netflix ya que cuenta la historia de Esty Shapiro, interpretado por la actriz Shira Haas, una mujer que vive en un barrio judío en Nueva York. Si bien “La Casa de Papel” y “Élite” se han robado la atención de todos, el salto sorpresivo de ésta ha dado mucho de qué hablar.

La razón es porque se basa en una historia real ya que son las vivencias de Deborah Feldman, autora del libro en el que se basó el proyecto. Ante su gran éxito, muchos fanáticos esperan que se realice una segunda temporada.

[ALERTA SPOILERS]

En el último capítulo de “Poco ortodoxa”, se ve que Moishe encara despiadadamente a Esty, quien no puede más que pedirle ayuda a Leah, y después de la audición de Esty, ella y Yanky ponen las cosas en claro, es poco probable que consiga una nueva temporada.

Ante esto, muchos fanáticos esperan que haya una segunda parte ya que solo cuenta con cuatro capítulos y lo consideraron como una serie limitada a la que se debía explotar más.

La gran pista de una parte dos de “Poco ortodoxa” es que Deborah Feldman escribió una continuación de su novela en 2014, “Exodus: A Memoir” donde cuenta cómo es su vida de madre soltera, independiente y refugiada religiosa.

SOBRE LA SERIE

"Poco ortodoxa" narra la historia de Esty Shapiro, quien pertenece a una comunidad judía ultraortodoxa en el vecindario de Williamsburg, en Nueva York, Estados Unidos. Los miembros varones de este grupo de religioso lucen gorros y atuendos muy diferentes al resto, mientras que las mujeres deben llevar peluca la mayor parte del tiempo.

La serie de Netflix está basada en el libro “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots”, escrito por Deborah Feldman. En la novela, la autora relata sus propias vivencias y experiencias ante la opresión machista dentro de su comunidad. Creada para televisión por Anna Winger y Alexa Karolinski y dirigida por María Schrader.

Te sugerimos leer