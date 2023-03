Netflix estaría trabajando en una serie documental sobre el futbolista Neymar. | Fuente: AFP

¡‘Ney’ ficha por Netflix! No solos los clubes de fútbol estarían tras Neymar, resulta que la plataforma digital estaría trabajando en una serie documental sobre el recorrido del jugador brasileño. Según Le Parisien, la historia del jugador del PSG sería de interés para los contenidos que produce el servicio streaming.

Un equipo de filmación estaría siguiendo regularmente al futbolista brasileño, y las cámaras tendrían un “acceso privilegiado” a los entrenamientos del delantero brasileño y al estadio Parc des Princes. Por lo tanto, se entiende que el propio delantero será la estrella principal de la producción, que se centraría en su vida.

Además, Netflix no solo se limitaría al ámbito futbolístico, ya que también estaría acompañándolo a actividades fuera del campo. No obstante, hasta la fecha, la plataforma no se ha manifestado al respecto, y parecería que tanto el equipo de producción como el club PSG mantienen su discreción.

Este no sería el primer acercamiento de Neymar Jr. con la plataforma de streaming, debido a que, como se recuerda, fue un invitado especial para la popular serie “La Casa de Papel”.

FÚTBOL Y STREAMING

El rey del streaming busca competir —en la categoría fútbol— contra otros servicios como Amazon, el cual ha producido contenido sobre Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo Bielsa e incluso, el Manchester City. Mientras que Netflix ha trabajo en otras series sobre la Juventus de Turín y Sunderland.

“Todos los grandes nombres del mercado intentan acercarse a las estrellas del fútbol y el deporte para series o documentales”, señaló un portavoz de Amazon a Le Parisien en septiembre del año pasado. “Los próximos ganadores serán los que consigan Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar”.

Neymar entre las opciones de catálogo futbolístico de Netflix, posicionaría el servicio en un escalón más alto que el resto, cuando se habla de producir series sobre jugadores o equipos.

