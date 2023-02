Millie Bobby Brown protagonizará la nueva película de Netflix, 'The Girls I've Been'. | Fuente: AFP

Millie Bobby Brown es la niña dorada de Netflix. Con solo 12 años fue elegida para protagonizar "Stranger Things", una de las series estrella de la plataforma, y en setiembre se estrenará la película "Enola Holmes" donde comparte créditos con Henry Cavill. Ahora, la actriz también será la estrella y productora de la nueva cinta "The Girls I've Been". En total, va tres producciones con el servicio de streaming.

El filme se basará en la novela homónima de Tess Sharpe, que gira en torno a Nora, una artista bisexual que debe usar sus poderes de persuasión y suplantación para liberarse a sí misma, a su novia y a su exnovio de un atraco en un banco.

Millie Bobby Brown producirá la nueva cinta de Netflix a través de su compañía PCMA Productions, mientras que Jason Bateman también ejercerá como productor a través de Aggregate Films Banner. El libro de Sharpe está pendiente de publicación y se espera que salga a la venta en enero del 2021 de la mano de Penguin Random House.

El trabajo de la artista, de solo 16 años, no para. Regresará en el 2021 con la cuarta temporada de "Stranger Things" y ese mismo año también lanzará "Godzilla vs. Kong". El estreno del filme estaba previsto para noviembre de 2020, pero la pandemia de coronavirus ha obligado a aplazar su llegada a las salas de cine.

Los fans de Brown que no puedan esperar hasta el próximo año para ver su trabajo podrán verla en la película "Enola Holmes", que se centrará en la hermana menor del detective Sherlock Holmes y que contará con Henry Cavill y Sam Claflin.

"Cuando su madre desaparece misteriosamente en su 16 cumpleaños, Enola busca la ayuda de sus hermanos mayores. Pero pronto se da cuenta de que están menos interesados en resolver el caso que en llevarla a terminar la escuela, así que Enola hace lo único que puede hacer una joven inteligente, ingeniosa e intrépida de la década de 1880: huir a Londres para encontrarla", reza la sinopsis oficial.

CRECER BAJO EL OJO PÚBLICO

Cuando Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños 16, publicó un video donde se muestran titulares de noticias, comentarios ofensivos y fotografías de ella. La joven actriz ha vivido bajo la exposición mediática y se mostró frustrada por la sexualización a la que se ha visto sometida por crecer en el ojo público.

“Los últimos años no han sido fáciles. Admito eso. Ha habido momentos que me he sentido frustrada por la falta de verdad, comentarios inapropiados, sexualización e insultos innecesarios que últmamente han resultado en el dolor e inseguridad de mi parte”, reveló la actriz de “Stranger Things”. “Pero nunca será vencida, continuaré haciendo lo que amo y difundiendo este mensaje para hacer un cambio”, sostuvo. (Europa Press)

