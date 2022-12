'The Last Dance', la docuserie de Michael Jordan, se estrenó este año en Netflix. | Fuente: Netflix

Michael Jordan ha donado US$ 2 millones de sus beneficios por la serie documental "The Last Dance" ("El último baile"), disponible en Netflix, a los bancos de alimentos locales de la ciudad de Chicago y de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Con este gesto, el exjugador de baloncesto muestra su compromiso con los damnificados por la pandemia del coronavirus.

Según informó Variety, el deportista se embolsó entre US$ 3 millones y US$ 4 millones por su participación en la docuserie, de 10 episodios, que dirige Jason Heir, ganadora del Emmy y que en Estados Unidos emitió el canal ESPN. Con lo cual, el exjugador estaría donando entre la mitad o tres cuartas partes de sus beneficios.

"En estos tiempos difíciles y en un año de dificultades imposibles de imaginar debido al COVID-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias", declaró Michael Jordan mediante un comunicado.

GENEROSO

"Me enorgullece estar donando las ganancias adicionales de 'El último baile' a Feeding America y a los bancos de alimentos que tiene en las dos Carolinas y Chicago para ayudar a los más desfavorecidos", agregó. Feeding America se ha pronunciado sobre esta donación, agradeciendo el gesto del deportista, así como también invitando a que más donantes y voluntarios se sumen a la causa.

Por otro lado, el exjugador de baloncesto anunció previamente su intención de donar más partes de sus beneficios por la docuserie de Netflix a Friends of the Children, ONG encargada de ayudar a niños en riesgo de exclusión social.

¿DE QUÉ SE TRATA "THE LAST DANCE"?

En "El último baile" se cuenta su histórica carrera de Michael Jordan al ser considerado el mejor jugador del equipo de básquet los Chicago Bulls.

La producción cuenta con material inédito de la temporada 1997-1998, cuando el deportista formaba parte de los ‘Toros rojos’. Cuenta con las apariciones de otras personalidades como Steve Kerr, Bill Wennington y el laureado entrenador Phil Jackson. (Europa Press)

Te sugerimos leer