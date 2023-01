Meryl Streep, Nicole Kidman y Ariana Grande protagonizarán 'The Prom' de Netflix. | Fuente: Composición

Meryl Streep, Nicole Kidman y Ariana Grande encabezarán el espectacular elenco de la cinta musical "The Prom" que prepara Ryan Murphy para la plataforma digital Netflix, informó este martes el medio especializado Deadline. Como productor, guionista o director, Murphy es uno de los grandes nombres de la televisión en los últimos años y ha dejado su huella en series como "Glee", "American Horror Story", "American Crime Story" o "Feud". Murphy, que firmó en 2018 un acuerdo con Netflix para desarrollar diferentes proyectos para el gigante digital, dirigirá y producirá esta película que adaptará el musical "The Prom" y que también incluirá en su elenco a James Corden, Awkwafina, Keegan-Michael Key y Andrew Rannells.

La trama de "The Prom" se centra en cuatro figuras de los musicales de Broadway (que en la película serán interpretadas por Streep, Corden, Kidman y Rannells) quienes, tras el fracaso de un espectáculo, buscan una causa que reflote sus carreras. Su plan comienza a dar fruto cuando encuentran a una chica de Indiana (EE.UU.) que no puede ir a su baile de graduación del instituto porque no le dejan acudir a esa fiesta con su novia. Grande, una de las estrellas del pop más relevantes y exitosas del momento, interpretará en "The Prom" a una popular joven de ese mismo instituto. Deadline aseguró que las estrellas del reparto de este filme se incorporaron sin dudar a este proyecto por las ideas de inclusión y tolerancia que destaca su guion. La idea de Murphy es comenzar a rodar este largometraje en diciembre para que se estrene a finales de 2020, primero en cines y luego en Netflix, de manera que pueda competir por los premios que se entreguen en 2021. "The Prom" volverá a unir los caminos de Streep, triple ganadora en los Óscar, y Kidman, que tiene una estatuilla de la Academia de Hollywood, tras compartir créditos en "Big Little Lies", la aclamada serie limitada de la cadena HBO que en la actualidad está emitiendo su segunda temporada. EFE

