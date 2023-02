'Madre solo hay dos': Las protagonistas relatan cómo obtuvieron su papel en la popular serie de Netflix. | Fuente: Netflix

“Madre solo hay dos” sigue siendo una de las series más vistas de Netflix y, para seguir interactuando con sus fanáticos, las protagonistas contaron detalles de cómo fue que los personajes de Mariana y Ana llegaron a sus manos.

Paulina Goto y Ludwika Paleta conversaron en el segmento “Entre actrices” de la plataforma en el cual aseguraron que, desde que recibieron el guion, sabían que les iba a cambiar por completo sus vidas.

“El proyecto llegó a mí un año antes de que se hiciera. La verdad fue la espera más larga del mundo, porque tenía muchas ganas de hacerlo y cuando Alexis Fridman, uno de los productores, me lo contó, me encantó la idea, que fuera una comedia, así llegó a mí el proyecto”, contó Paleta.

Si bien Ludwika ya estaba lista para empezar, fue distinto con Paulina Goto, ya que ella sí tuvo que pasar por una audición, eso sí, tenía pensado otro papel, no la del personaje principal.

“Me probaron con diferentes mamás para el personaje de Liz Gallardo y un par de días después me confirmaron que me había quedado. Me emocioné mucho. Me enamoré de la historia, cuando terminé de leer el guion por primera vez me lo aventé todo… había vivido como una montaña rusa de emociones. Me sentía muy agradecida de ser parte de este proyecto”, reveló la actriz.

Entre risas y anécdotas, Ludwika Paleta y Paulina Goto compartieron sus experiencias actorales y personales alrededor de “Madre solo hay dos”.

Ludwika, por ejemplo, resaltó que lo que más le encantó de la serie de Netflix es que haya un contraste entre ambos personajes. “Soy mucho más más que tu personaje (como el Goto) que como el mío”, señaló. Por su parte, Paulina resaltó que disfrutó mucho su papel, pues sintió que su personaje en la historia la enriqueció como ser humano. “Mariana tiene esa parte padre (divertida) que vino a sumarse a mi vida”, apuntó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer