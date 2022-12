El actor mexicano Diego Boneta se pondrá nuevamente en la piel de Luis Miguel para la tercera temporada de la serie biográfica. | Fuente: Instagram

“El Sol regresa por tercera y última vez”, fue así como Netflix confirmó que habrá una continuación de “Luis Miguel, la serie”. Esto tomó por sorpresa a sus fanáticos ya que solo se había anunciado dos partes.

El final del capítulo ocho dejó una serie de preguntas debido a que reafirmó su amistad con Mauricio Ambrosi, su mánager, sin embargo, parece que esa conexión se volverá a romper ya que descubrirá que su hija Michelle tiene una relación con él.

Además, también se desconoce el destino de su hermano Sergio quien se fue a vivir con el ‘Doc’ después de las mentiras de su abuela. Hasta el momento no se tiene más información sobre la tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, pero promete responder a todo lo que no vimos en la segunda parte.

Entre la ficción y la realidad

¿Cómo compaginar la ficción con la realidad en "Luis Miguel, la serie" si se parte de la premisa de que no es un calco de la biografía del cantante? Daniel Krauze, guionista del proyecto, aseguró a RPP Noticias que "con mucho cuidado". "Las vidas tienen drama, y la vida de él tiene drama, pero no siempre se adecúa como quieres en la temporalidad cronológica", comentó.

Por eso, existen recursos tales como dividir la segunda temporada en dos periodos claves de la vida del artista —desde 1992 y 2005— o crear versiones ficticias de personajes reales (Patricio Robles, Cynthia Casas, entre otros). Sin embargo, confesó que a veces buscaba "despegarse de la biografía e inventar cosas".

"Y ahí, Diego Boneta, los directores y productores eran los que me decían: 'No, no, no, espérate, pégate a lo que realmente pasó. Y creo que así debe ser y es un reto muy interesante. Y [la serie] habla de gente que está viva, lo cual es una responsabilidad añadida enorme", señaló.

Pero si se trata de una bioserie autorizada, ¿cuánta injerencia tuvo Luis Miguel en lo que se expone? Según Daniel Krauze, hubo "una libertad absoluta". "Nunca sentí que nos embridara, que hubiera un poder arriba que nos dijera: 'por aquí, por acá, por allá'. Contamos lo que queríamos contar, lo que nos parecía interesante y relevante desde su propia biografía", afirmó.

