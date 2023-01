El accidente auditivo del cantante se plasma en 'Luis Miguel, la serie', pero no se encuentran respaldos históricos de que ocurriera en Lima. | Fuente: Netflix

El domingo 18 de abril se estrnó “Luis Miguel, la serie”, la producción más esperada de Netflix y para sorprender a sus fanáticos, la plataforma estrenó los dos primeros episodios de su segunda parte.

Cabe resaltar que se lanzará semanalmente los capítulos de la serie biográfica del cantante mexicano. En esta siguiente etapa de su vida, se observan nuevos eventos de la década de los 90 en adelante.

En la última década, Luis Miguel se ha visto afectado en su interpretación vocal por una enfermedad al oído de nombre Tinnitus luego de sufrir un accidente en uno de sus conciertos. De acuerdo con “Luis Miguel, la serie”, el momento trágico para su carrera sucedió en Lima, en el 2005, aunque sin registros históricos que avalen los hechos.

Al promotor encargado de organizar los conciertos de ‘Sol de México’ se le ofrece una tentadora oferta para venir a cantar a la capital del Perú, después de que él pidiera 10 millones de dólares. Acuerdan que serían 8 millones y le traslada la propuesta al manager, y lo convence lo suficiente para contarlo al artista. El concierto será en un foro donde nunca estuvo antes.

Aunque el manager de Luis Miguel (Diego Boneta) desconfía de las desconocidas instalaciones, el monto es muy alto como para rechazarlo. Cuando llegan a Lima, el español reincide en sus sospechas sobre el lugar donde tocarán, del que no se menciona el nombre en la serie de Netflix. Todo marchaba bien, pero nadie se percató de que había un desperfecto.

‘Luismi’ sale al escenario y canta con su característico estilo hasta que ocurre un apagón. El audífono que llevaba el intérprete mexicano en el oído estalla en un ruido insoportable, haciéndolo caer al suelo del dolor. Mientras su manager y otras personas lo auxilian, se ve que la sangre sale de su oreja izquierda.

Según relata “Luis Miguel, la serie”, aunque el aforo nunca había sido pisado por el protagonista, este no sería el problema. Al parecer, el promotor había escogido hacer un ajuste en el presupuesto y solo él como la persona encargada de traer al artista al Perú saben lo que ocurrió.

Luis Miguel debe llevar una vida tranquila por al menos un año para mejorar su salud auditiva, pero más adelante vemos que no sigue las indicaciones de su médico y continúa su rutina normal: bebe, va de fiesta y se expone a ruidos muy altos. Finalmente, en una escena donde intenta grabar con la banda para su disco de Navidad y se observa que no puede evitar la horrible sensación en el oído.

¿Sucedió en Lima o Buenos Aires?

“Luis Miguel, la serie” cuenta que el accidente de oído de la estrella de la música en español ocurre en el Perú, pero no existen registros históricos de que realmente haya sido así… Y cabe destacar que nunca vino a Lima en el 2005, solo en los siguientes años: 1982, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 2002, 2004, 2010, 2013 y 2019.

Por otro lado, sí ocurrió una situación similar por una falla de sonido en una presentación en Buenos Aires, Argentina, en el 2014, cuando él estaba cantando y de pronto, da la espalda al público y mira hacia sus músicos mientras se lleva la mano a los oídos. Su gesto cambia a una clara incomodidad, pero poco después se repone y continúa entonando uno de sus temas.

¿Será una simple inexactitud de fechas y lugares? O tal vez solo debemos tomar la producción de Netflix al como se describe, es decir, una ficción televisiva que toma datos reales de la biografía del ‘Sol de México’. Lo que sí se conoce es que la Tinnitus ha impedido que Luis Miguel se desenvuelva vocalmente como lo hacía en el pasado.

“Luis Miguel, la serie” estrenó los primeros episodios de su segunda temporada este domingo 18 de abril en Netflix. Tal como en su entrega pasada, los siguientes capítulos se lanzarán semanalmente a través de la plataforma.

Los secretos de Luis Miguel

Diego Boneta tuvo su primer encuentro con Luis Miguel en el rodaje de la primera entrega de “Luis Miguel, la serie”. “Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocerlo, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, fue muy especial y algo que los atesoramos mucho”, recordó.

Añade que el intérprete mexicano tiene un gran “sentido del humor, es muy chistoso”, algo que realmente la estrella de 30 años no esperaba. Además de esos divertidos momentos de risas, ‘Luismi’ le confió algunos secretos para mejorar su personaje frente a las cámaras y asegura que nunca podría compartirlos con el público.

“Lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto te lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”, reveló Diego Boneta.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.

Te sugerimos leer