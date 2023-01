Luis Miguel y Diego Boneta mantuvieron una cercana comunicación para trabajar en el personaje reflejado en la serie de Netflix. | Fuente: Netflix

El domingo 18 de abril llegará a Netflix la segunda parte de la exitosa “Luis Miguel, la serie”, aunque –tal como es costumbre– los episodios se estrenarán semanalmente. Por ser el lanzamiento inicial de esta temporada, mañana se podrá ver un episodio doble que da comienzo a esta nueva etapa de la biografía televisada del ‘Sol de México’.

En una entrevista con el programa Ventaneando, Diego Boneta fue consultado sobre diversos temas en torno a su interpretación de Luis Miguel para la producción de Netflix. Para empezar, evitó dar muchos detalles sobre el futuro que tendrá Marcela Basteri en los próximos episodios.

“Esta no es una serie de qué le pasa a Marcela, es una serie de qué le pasó a Luis Miguel después de que se enteró lo que le pasó a Marcela”, respondió el actor mexicano sin esclarecer cuál será su destino en la ficción que, en la vida real, fue la muerte, según el biógrafo del cantante.

¿Luis Miguel le contó secretos?

Diego Boneta tuvo su primer encuentro con Luis Miguel en el rodaje de la primera entrega de “Luis Miguel, la serie”. “Pude conocerlo y pasar bastantes horas con él, lo que para mí fue increíble, el privilegio de poder conocerlo, hablar con él, rebotar cosas y yo como actor absorber cada movimiento de él, fue muy especial y algo que los atesoramos mucho”, recordó.

Añade que el intérprete mexicano tiene un gran “sentido del humor, es muy chistoso”, algo que realmente la estrella de 30 años no esperaba. Además de esos divertidos momentos de risas, ‘Luismi’ le confió algunos secretos para mejorar su personaje frente a las cámaras y asegura que nunca podría compartirlos con el público.

“Lo que más me ayudó fueron ciertas cosas que me dijo a mí y nada más para mí; me dijo ‘Diego, esto te lo comento a ti, no es para la serie, no es para que saques nada, esto es para que te ayude a ti con tu interpretación’ y son cosas que me llevaré a la tumba porque gracias a eso surgió una cierta complicidad”, reveló Diego Boneta.

“Luis Miguel, la serie” estrena los dos primeros episodios de su segunda temporada mañana domingo 18 de abril en Netflix.

