Diego Boneta ya comenzó a grabar la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie'. | Fuente: Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Diego Boneta confirmó que ya comenzaron las grabaciones de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en México:

"Ya es oficial, el primer día de llamado de Luis Miguel. Estoy que no me lo puedo creer, aquí a darle con todo”.

El programa Ventaneando captó a Diego Boneta vestido como el “Sol de México”, mientras que Camila Sodi y Juanpa Zurita también mostraron sus atuendos que eran de la época.

El actor fue el único que respondió cuando le preguntaron sobre qué escenas se vería en esta segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, a lo que dijo: “Yo creo que va a haber un poquito de todo, especialmente las cosas que más gustaron”.

Además, aseguró que siente feliz de seguir formando parte de la familia de Netflix: "Estoy muy feliz de estar otra vez filmándola, que es una serie que a mí me cambió la vida y estoy feliz".

Diego Boneta también se mostró orgulloso de que este proyecto este hecho por mexicanos: "Me encanta que sea un proyecto mexicano que haya hecho eso".

BONETA Y LOS SECRETOS DE LA SERIE

Hace unas semanas, Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel, la serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical de 'El Sol de México'.

En un video publicado en redes sociales por Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la serie. El intérprete contó el trabajo que tuvieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7, 8 pruebas se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Diego Boneta.

