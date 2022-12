Diego Boneta confirma el estreno de la seguda temporada de 'Luis Miguel. La serie'. | Fuente: Composición

Diego Boneta confirmó cuándo llegará la segunda temporada de “Luis Miguel: La serie” a Netflix. El actor mexicano realizó divertidos videos, en TikTok, cantando algunos temas del 'Sol de México' para crear expectivativa.

El artista interpretó “México en la piel” luciendo un delantal, como si estuviera cocinando. Después, tomó un exprimidor de limones para usarlo de micrófono. La sorpresa llegó cuando mostró un cartel que decía “Luis Miguel. T2. 2021”.

Al enseñar este anuncio, Diego Boneta guiñó el ojo mientras sonreía. Como se recuerda, a inicios de año se empezó a grabar la segunda temporada de la serie de Netflix. Pero el rodaje se detuvo debido al coronavirus.

Los fans de la serie se quedaron con varias incógnitas. La principal relacionada al paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ya que (en la vida real) ella sigue desaparecida.

BONETA Y LOS SECRETOS DE LA SERIE

Diego Boneta sorprendió al revelar detalles inéditos de las grabaciones de la primera temporada de "Luis Miguel: La serie", aclamada producción original que también significó el relanzamiento musical del 'Sol de México'.

En un video, publicado en las redes sociales de Netflix, aparece el actor contando anécdotas nunca antes reveladas sobre las filmaciones de la ficción. El intérprete contó el trabajo que debieron hacer en su dentadura para parecerse a Luis Miguel.

"Después de 7 u 8 pruebas se me ocurrió ir donde mi ortodoncista. La que me puso brackets (cuando era niño). Y le dije: 'Hazme el gap (espacio entre los dientes). A mi dentista se le ocurrió ponerme una resina. La que se usa para los brackets, pero en vez de ser color diente, negra, permanente. La tuve ocho meses, no era algo que me podía quitar", dijo Boneta.

