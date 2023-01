Las actrices que dieron vida a Lidia, Carlota, Óscar y Marga, se despiden de sus personajes de 'Las Chicas del Cable'. | Fuente: Instagram

La segunda parte de la quinta y última temporada de “Las Chicas del Cable” llega a su fin este 3 de julio. Falta poco para conocer el destino de las mujeres que hicieron reír, llorar, suspirar y gritar de emoción a sus fanáticos.

Por ese motivo, las actrices que le dieron vida a Lidia, Marga, Carlota y Óscar, hicieron unos emotivos vídeos despidiéndose de sus personajes.

Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Ana Polvorosa compartieron 3 años juntas en esta travesía y cada una dejó un mensaje a las mujeres que representaron.

MARGA

Nadia de Santiago se puso en la piel de Marga, asegura que su personaje fue uno de los más lindos y creció mucho a medida que pasaba el tiempo. Por eso, le dijo lo siguiente:

“Te he llevado conmigo este tiempo como si fueras una hermana o una amiga, hemos crecido juntas. Me quedo con tu dulzura, con tu ingenuidad, con tu pérdida de la inocencia, con tu lucha, tu fuerza, con tu coraje y con tu amor incondicional a las personas a las que quieres. Gracias Marga porque en estos 3 años has sido mi hogar, mi casa”.

ÓSCAR

Ana Polvorosa interpretó a Óscar, que inicialmente fue Sara Millán. Debido al amor que le tenía a Carlota, descubrió que era una mujer dentro del cuerpo de un hombre y no tuvo miedo en expresar sus sentimientos en una España conservadora.

“Contigo he aprendido a luchar por lo que soy, sin importar a quien le parezca bien o mal. He aprendido lo importante que es mirarse al espejo y la imagen que nos devuelve ver lo que realmente somos, que el amor es amor venga de quien venga y vaya de donde vaya. Gracias Óscar, siempre guardaré conmigo la frase de ‘Algo tan bonito no puede ser malo’”, dijo en su mensaje.

CARLOTA

Ana Fernández es Carlota, una mujer revolucionaria por sus ideales feministas ya que le parecía injusto que un hombre haga lo posible por gobernar a una mujer. Por eso le dedica un mensaje a su personaje:

“Gracias por enseñarme que hay valores tan sólidos como respetuosos. Por explicar las cosas con tanta pasión, positivismo, con tanta energía. Me llevo tu locura, que ha hecho que yo me deje llevar. Siempre decías que se pueden sentir cosas por dos personas a la vez y es cierto. Yo siempre tendré un poquito de Carlota”.

LIDIA

Blanca Suárez, una de las actrices principales de “Las Chicas del Cable”, interpretó a Lidia, una mujer marcada por el pasado y por dos amores: Carlos y Francisco. Así, la artista le dijo ‘adiós’ a su personaje:

“Qué difícil va a ser despedirme de ti, Lidia. Ha sido increíble ver la vida a través de tus ojos, con tu fuerza, con tu valentía. Siempre sin hundirte, con tu plan B. Anteponiendo a tu hija, a tu familia, a tus amigas, siempre por delante de ti. Va a ser muy difícil despedirme de ti. Casi tanto como ha sido entre Carlos y Francisco”.

