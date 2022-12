Revisa estos documentales sobre la princesa Diana que puedes encontrar en Netflix. | Fuente: Netflix

La cuarta temporada de “The Crown” muestra uno de los pasajes de la Familia Real Británica más esperados por los fans: el matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di. El drama se encuentra en el Top 10 de las ficciones más populares de Netflix en el Perú.

En la serie, es interpretada por Emma Corrin y presenta cómo conoció a su futuro esposo, su sintonizado matrimonio, su lucha contra la bulimia y los primeros indicios de su infelicidad.

Más allá de la ficción en “The Crown”, existen tres documentales en Netflix que se centran en la recordada Lady Di, fallecida en un accidente de tráfico en 1997, para conocer más de cerca a la princesa de corazones.

DIANA: IN HER OWN WORDS

Es considerado uno de los documentales más polémicos ya que se centra en las propias declaraciones de la princesa Diana sobre su matrimonio con el príncipe Carlos a partir de conversaciones grabadas entre 1992 y 1993.

Con material inédito -entre fotos y videos de archivo grabados dentro del Palacio de Kensington- Lady Di dio detalles de su vida amorosa, sus aventuras y los motivos de su separación.

Peter Settelen fue quien documentó todo lo que se verá en “Diana: In Her Own Words”, grabado cuando él era su profesor de dicción. El material se estrenó a pesar de las protestas de Charles Spencer quien no quería exponer la vida privada de su hermana.

THE ROYAL HOUSE OF WINDSOR

Esta miniserie documental explora la historia de la familia Windsor, que fue fundada en 1917. Incluye diversas entrevistas a personas con información sobre la dinastía, además de mostrar algunos de los archivos reales del Castillo de Windsor.

¿Para qué? Para proporcionar una mejor visión de cómo la Familia Real Británica ha sobrevivido a un siglo de cambios.

THE STORY OF DIANA

Este documental, disponible en Netflix, consta de dos partes y brinda detalles de la vida de Lady Di desde la perspectiva de su hermano Charles Spencer y más familiares.

"Explore la extraordinaria vida y las luchas privadas de la difunta princesa Diana a través de entrevistas con su hermano y otras personas que la conocieron bien", indica la descripción de la plataforma.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.

Te sugerimos leer