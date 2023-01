La película 'La vieja guardia', protagonizada por Charlize Theron, se estrena el 10 de julio por Netflix. | Fuente: Netflix

Mercenarios y héroes. El equipo de inmortales de la Vieja Guardia es ambas cosas. La película de acción de Netflix, protagonizada por Charlize Theron como la milenaria guerrera Andrómaca (Andy para los amigos), propone un nueva mirada a los llamados superhéroes.

Andy lidera a un grupo secreto de mercenarios quienes son incapaces de morir en "La vieja guardia". Hace siglos juraron proteger a la humanidad pero, en el tecnológico siglo XXI, resulta cada vez más difícil mantenerse ocultos. Llegó el momento en el que deberán de enfrentarse contra quienes buscan replicar y monetizar su extraordinario poder.

Chiwetel Ejiofor, recordado por la cinta de Marvel "Doctor Strange", y Harry Melling, el popular Dudley de la saga "Harry Potter", son los interesados en replicar la inmortalidad (cada uno por diferentes razones). RPP Noticias conversó con los actores, a través de una videollamada, sobre la nueva película de Netflix que se estrenará el 10 de julio.

Chiwetel Ejiofor interpreta a Copley, un exagente de la CIA que recluta a la Vieja Guardia en una misión. | Fuente: Netflix

NO SON LOS TÍPICOS SUPERHÉROES

"No es tu historia convencional de superhéroes", subraya Melling a quien le interesó la dinámica complicada del equipo del título: sí son mercenarios, pero cumplen misiones a favor de la humanidad. Además, está el tema de su poder: la inmortalidad les resulta más una pesada carga que una alegría.

"En la mayoría de los casos, los superhéroes celebran ese aspecto de ellos mismos, disfrutan lo que los hace súper. Mientras que los de la Vieja Guardia están en una situación complicada [suelta una risa]: lo que los hace diferentes -su inmortalidad. les causa angustia y dificultades. Se cuestionan aunque tratan de continuar y hacer lo correcto. Eso es algo único y especial de estos personajes y la manera como se cuenta esta historia", considera Ejiofor quien fue nominado al Oscar por "12 años de esclavitud".

LOS VILLANOS

Este no es el primer trabajo de Chiwetel Ejiofor con Netflix. Antes de formar parte de "La vieja guardia", debutó como director con el drama "The Boy Who Harnessed the Wind" que se distribuyó en la plataforma. Mientras espera que se reanuden los proyectos cinematográficos en Hollywood -ya confirmó su participación en "Doctor Strange 2" de Marvel- se mostró entusiasmado por el estreno de este filme de acción protagonizado por Charlize Theron.

Él encarna a Copley, un exagente de la CIA que recluta al equipo en una misión que expone su secreto. Su personaje se escuda tras razones morales para llevar a cabo actos que lastimarán a Andy y sus amigos, pero podrían ayudar a la humanidad. Cuando existen este tipo de disyuntivas, el intérprete considera que "siempre debes seguir tu compás moral o ético. Sabiendo que, algunas veces, te puede llevar a lugares a donde no irías. Siempre debes ser cuidadoso de no caer en cosas de las que no estás orgulloso o no puedes justificar bajo ninguna razón".

Por su parte, Harry Melling (famoso por la saga "Harry Potter") encarna a un ejecutivo farmacéutico que intenta replicar el don de la Vieja Guardia. ¿Quién no considera algo bueno vivir más o evadir la mortalidad? Sus buenas intenciones terminarán mostrando un lado oscuro. "Creo que se vuelve avaricioso, se siente poderoso y el poder puede corromper en las manos equivocadas y las suyas lo son. Creo que podemos decir que hemos visto mucho de eso, yo lo he visto mucho en mi vida", apunta. "La vieja guardia" nos trae a un nuevo estilo de héroes... o tal vez sea mejor que usted decida cómo etiquetar sus acciones.

ESTRENO

Fecha: Viernes 10 de julio.Por Netflix.

Harry Melling, quien se hizo famoso por la saga 'Harry Potter', encarna a un ejecutivo farmacéutico que intenta replicar el don de la Vieja Guardia. | Fuente: Netflix

