La serie animada 'Carmen Sandiego' tendrá una película interactiva en Netflix. | Fuente: Netflix

"Carmen Sandiego" estrenará una película interactiva en Netflix. Como se recuerda, la serie animada estrenó en la plataforma digital en el 2019, y forma parte del universo de la icónica villana del sombrero rojo.

La película interactiva se titulará “Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal” y estará disponible desde el próximo 10 de marzo. Es decir, la serie de productos de entretenimiento educativo (series, videojuegos, historietas, etc) ahora tendrá otra aventura dirigida al público infantil.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Netflix anuncia un formato de este tipo, ya que lo ha hecho anteriormente con otras producciones animadas como “Minecraft Story Mode”. Asimismo, el conocido especial “Black Mirror: Bandersnatch” causó sensación entre los usuarios jóvenes y adultos.

Elige tu propia aventura, así es el lema de las historias interactivas. El jugador —o televidente— elige bajo sus decisiones personales y sigue su propio camino. Además, permite que las personas se identifiquen con los personajes y se sientan parte de la trama, efectos que también han logrado los libros o videojuegos. En especial, estos últimos.

Para probar una aventura interactiva, el usuario puede hacerlo desde el ordernador, smartphone o un televisor con esta opción habilitada. En ese sentido, el usuario de Netflix podrá dar click a la opción que más prefiera mientras va sintiéndose parte de la historia que ve en pantalla.

"Carmen Sandiego" se lanzó por primera vez como un videojuego bajo el sello del estudio Broderbund Software en 1985. Ahora, el servicio streaming provocará cierta nostalgia en los gamers que lo disfrutaron en su época.

Según la adaptación de Netflix, Carmen ya no cumple un rol de villana y se enfrenta a su propia organización V.I.L.E. Por lo que, el título interactivo también seguirá a esta exladrona y enfocará las acciones de la protagonista de forma distinta a los videojuegos originales.

