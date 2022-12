'The Haunting of Bly Manor' es el nombre del a segunda temporada de 'La maldición de Hill House'. | Fuente: Twitter

“The Haunting of Hill House” o “La maldición de Hill House”, por su nombre en español, es considerada una de las mejores series de terror de Netflix. Si bien se estrenó en el 2018, su primera temporada dejó con ganas de más a los fanáticos, por ello, la plataforma de streaming confirmó su segunda parte.

Mediante su cuenta de Twitter, la producción aseguró que esta continuación llegará a fines de este año y llevará por nombre “The Haunting of Bly Manor”. Además, mostraron a los personajes que se unirán al elenco con una serie de fotografías que pondrán la piel de gallina a más de uno.

A pesar de que se tratará de una segunda parte, no será una secuela directa ya que los actores que vimos en la primera temporada como Victoria Pedretti, Oliver Jackson Cohen, Kate Siegel y Henry Thomas, regresarán de una manera diferente.

De acuerdo con el productor de “La maldición de Bly Manor”, Trevor Macy, englobará de una historia diferente: “El proceso es el mismo, ya que es un remix literario. Quieres actualizar la historia, quieres encontrar cualquier terreno fértil para elevar al personaje que puedas en el material original, pero obviamente nos tomamos algunas libertades para actualizarlo con un entorno más moderno”, explicó a Vanity Fair.

Para realizar esta segunda parte, se tomó material de los libros del escritor estadounidense Henry James, “The Turn of the Screw”, “The Jelly Corner” y “The Romance of Certain Old Clothes”.

El showrunner, Mike Flanagan, comentó de la historia girará en torno a una mujer que se mudará a una campiña inglesa para cuidar a dos niños huérfanos donde a su vez, encontrará una historia triste y misteriosa: “Ciertamente ofrece una nueva forma de contar una historia de amor, y hay tres de ellas que realmente laten en el corazón de esta temporada”, aseguró.

Te sugerimos leer