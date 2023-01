Úrsula Corberó y J Balvin realizaron divertido streaming | Fuente: Captura

El cantante J Balvin y la actriz Úrsula Corberó, quien da vida a 'Tokio' en "La Casa de Papel", sorprendieron a sus fanáticos al conectarse a través de un streaming en Instagram.

La exitosa serie de Netflix, "La Casa de Papel", se estrena este 3 de abril, por lo que uno de los temas que abordó el colombiano fue cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada.

"Yo estoy muy feliz porque va a salir la nueva temporada... Espero unos doce capítulos mínimo", dijo el colombiano. "No, creo que va a tener ocho", respondió 'Tokio'.

En otro momento, la actriz habló de lo que le ha significado su personaje en "La Casa de Papel" y de cómo 'Tokio' le ha permitido adoptar la fortaleza que representa en la serie.

“Nunca había pasado con una serie española. Realmente, yo soy mucho más valiente y me siento mucho más fuerte desde que interpreto a Tokio. Es que tiene un power la tía... Y es curioso porque todos los personajes que me daban en España eran de pija”, señaló la actriz.

EN CUARENTENA

Durante la transmisión en vivo, Úrsula Corberó reveló que pasa el aislamiento social por el nuevo coronavirus en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, junto a su novio Ricardo ‘Chino’ Darín, quien suele engreírla mucho.

“Aquí, en Argentina, diez días parecen veinte. Y me he quedado aquí y todo apunta a que me voy a quedar aquí bastante tiempo”, confesó la intérprete de 'Tokio’ en "La Casa de Papel".

Por su parte, J Balvin comentó que cuando termine la cuarentena se irá de fiesta, aunque aseguró que no es mucho de beber alcohol. “Yo soy sobrio, pero apenas acabe la cuarentena sí que me voy a ir de rumba, de fiesta, dos días”, afirmó.

