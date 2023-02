¿Cómo nacieron las principales insignias de 'La casa de papel'? El guionista Javier Gómez lo revela. | Fuente: Netflix

Berlín, Arturito y la inspectora Sierra. Estos son algunos de los personajes que Javier Gómez Santander, jefe de guion de "La casa de papel", más disfruta escribir. Álex Pina, creador de la serie de habla no inglesa más vista de Netflix, lo sedujo (tal como hizo el Profesor con su banda) para orquestar juntos el robo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España. Años después, él admite que aún no ha visto un episodio completo en su casa por nervios. A propósito de su participación en el Hay Festival Arequipa 2020, él conversó con RPP Noticias y compartió algunos secretos detrás de la ficción.

¿CÓMO SE INCORPORÓ LA MÁSCARA DE DALÍ Y EL "BELLA CIAO"?

En vez de una máscara de Dalí pudo haber sido una máscara del Quijote. El coproductor ejecutivo de la serie cuenta que hubo mucho debate entre los dos. Finalmente, lo pop de Dalí ganó. En cuanto a la canción partisana. fue producto de la casualidad. Después de un día infructuoso en la sala de guionistas, se levantó al día siguiente aún bajoneado. Para animarse, escuchó "Bella Ciao" -una de sus favoritas- para levantar su ánimo. De pronto, entendió que ese era el tema de "La casa de papel".

"Estas dos, unidas al color rojo son los tres emblemas de la serie: la máscara es el escudo, el rojo de los overoles es la bandera y 'Bella Ciao' es el himno. Son los tres emblemas clásicos de las patrias, de eficacia probada", comenta divertido.

Javier Gómez Santander, guionista de "La casa de papel", comparte secretos de la serie. Él fue invitado al Hay Festival Arequipa 2020. | Fuente: RPP Noticias

¿A QUIÉN SE LE OCURRIÓ LA FRASE: "EMPIEZA EL MATRIARCADO"?

Tokio (Úrsula Corberó), Nairobi (Alba Flores), la inspectora Murillo / Lisboa (Itziar Ituño)... No cabe duda que "La casa de papel" tiene un potente coctel de personalidades femeninas. Sin embargo, al frente de los atracos siempre ha estado la contraparte masculina: el profesor (Álvaro Morte), Berlín (Pedro Alonso) y recientemente Palermo (Rodrigo de la Serna).

Cuando Nairobi dio el golpe de estado a Berlín, en la segunda temporada, la frase se volvió viral. ¿De quién fue la idea? "Esa frase viene de Alba [Flores]. No la frase, sino el concepto del matriacado. Un día se quejó con Álex [Pina] que la serie era muy patriarcal -con razón- y días después Álex dijo: '¡Que Alba diga empieza el matriarcado!'", dijo Gómez. El resto es historia.

¿SE ARREPIENTE DE MATAR A BERLÍN?

Los fans quedaron destrozados al ver la muerte de Berlín y esperaban (que mágicamente) volviera a la vida cuando se anunció la tercera temporada por Netflix. Lógicamente, eso no sucedió.

La idea surgió cuando Pina y Gómez se encontraban en Colombia y estaban convencidos que el drama iba a terminar para siempre. "¿Hubiéramos matado a Berlín si llegábamos a saber que esto seguía? Probablemente no, pero creo que fue un acierto", opina el guionista. Para él, el personaje había nacido con una "carga peyorativa muy alta" y su única redención era entregando su vida.

"Además nos ha abierto una línea al pasado interesante en el siguiente atraco, pero en otro lugar y pasado. Me gusta mucho ese otro Berlín", comenta, el invitado al Hay Festival Arequipa 2020, en referencia a los flashbacks mostrados en las temporadas 3 y 4 de "La casa de papel".

Berlín (Pedro Alonso) falleció al final de la segunda temporada de 'La casa de papel'; pero eso les permitió a los guionistas jugar con flashbacks en las siguientes entregas. | Fuente: Netflix

¿QUÉ EPISODIO HA TENIDO MÁS VERSIONES DE GUION?

Los pilotos resultan lo más complicado para Javier Gómez Santander. "Siempre es el más difícil porque es donde puedes perder a la gente", afirma. Como no hay conflictos entre los personajes todo debe ser muy rápido para que la dinámica comience. Es así que el primer capítulo de la primera entrega tuvo 48 versiones y el primero de la tercera unas 52.

SOBRE LA TEMPORADA 5 Y EL LEGADO DE LA SERIE

En agosto pasado, arrancó el rodaje de la quinta y última temporada de "La casa de papel". Se anunciaron nuevos rostros (como José Manuel Seda) y que las grabaciones se trasladarían a Dinamarca y Portugal, además de España. "Estoy contento con lo que estamos escribiendo", admite el guionista sin soltar prenda sobre los destinos del Profesor, Tokio o los demás atracadores.

Su mente -además de estar enfocada en la trama- se concentra en disfrutar y ser consciente del "privilegio y lo bonito que es estar terminando esta aventura que recordaremos el resto de nuestra vida". "Casi te olvidas que tienes la suerte de estar escribiendo algo que muchísima gente en el mundo quiere ver", agrega.

En estos momentos, prefiere no pecar de presuntuoso y pensar en el legado de "La casa de papel". En su lugar, quisiera que sea recordada con cariño. "Si algo así le sucediese a la serie, a mí me parecería suficiente", sostiene Javier Gómez. No pensemos aún en despedidas. Esperemos volver a cantar pronto el "Bella Ciao" cuando Netflix anuncie la fecha de estreno de la quinta temporada.

Te sugerimos leer