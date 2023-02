Julia Roberts y Denzel Washington trabajarán en una película de Netflix. | Fuente: EFE

Netflix continúa sumando estrellas a su catálogo. Julia Roberts y Denzel Washington protagonizarán la próxima película dramática de la plataforma digital, "Leave The World Behind", que se basará en la novela homónima de Rumaan Alam y será una de sus grandes apuestas para la próxima temporada.Según el portal Deadline, el proyecto despertó el interés de varios gigantes de Hollywood, con más de 10 ofertas entre las que también figuró la tecnológica Apple -cada vez más inmersa en el negocio audiovisual-, aunque finalmente se lo llevó el gigante del streaming."Leave The World Behind" es una historia sobre dos familias, desconocidas entre sí, que se ven obligadas a pasar juntas un largo fin de semana que sale terriblemente mal. El filme, que se basará en una novela que se publicará este otoño, supondrá una nueva reunión en pantalla para ambos intérpretes que ya protagonizaron juntos “The Pelican Brief" en 1993.

'The Pelican Brief', de 1993, es la última película donde Julia Roberts y Denzel Washington compartieron el protagónico. | Fuente: Captura de pantalla

Julia Roberts encarnará a la madre de la familia que alquila una casa y Denzel Washington interpretará al propietario, mientras que el director Sam Esmail ("Mr. Robot", "Homecoming") dirigirá y adaptará el guión.Este supone el segundo gran proyecto anunciado por Netflix en la última semana, pues hace unos días confirmó que Ryan Gosling y Chris Evans serán los protagonistas de "The Gray Man", una película a la que destinará 200 millones de dólares, el mayor presupuesto hasta el momento para una cinta original de la plataforma.El thriller será dirigido por los hermanos Russo, que rompieron récords históricos de taquilla con "Avengers: Endgame", y, de acuerdo con la prensa especializada en Hollywood. podría convertirse en una nueva franquicia para el gigante del streaming al nivel de James Bond.Los anuncios llegan después de que Netflix anunciase sus positivos resultados financieros para el segundo trimestre de 2020, en el que ha sumado 10 millones de abonados, que hacen un total de 26 millones de usuarios nuevos en lo que va de año.

