'Into de Night' dejó cautivado al público de Netflix. ¿Tendrá segunda temporada? | Fuente: Netflix

La serie “Into the Night” o “El camino de la noche”, ha dejado impactado a más de un usuario de Netflix. La trama está inspirada en la novela polaca de ciencia ficción ‘The Old Axolotl de Jacek Dukaj’ donde nos deja un mundo post apocalíptico donde no hay rastro de vida humana y todo lo que existe es tecnológico.

Con solo tener una temporada compuesta por seis capítulos, nos trata de contar la historia de unos pasajeros del vuelo 21 que iban de Bruselas a Moscú que embarcaron con la misión de evadir una catástrofe solar que lastimosamente acabó con la vida biológica en la Tierra.

La única manera que tienen de descubrirlo es volando de noche. De acuerdo con Netflix, se puede leer lo siguiente:

“El Sol empieza a provocar la muerte de todo aquél que se expone a él por motivos desconocidos, aunque todo parece estar relacionado con un cambio de la polaridad. Se trata de un misterioso evento cósmico que está arrasando el planeta. En Bélgica, los pasajeros y la tripulación a bordo de un vuelo nocturno con rumbo a Moscú secuestrado intentan evitar el sol y ponen rumbo al oeste, esperando poder refugiarse en la oscuridad...”.

[ALERTA SPOILERS]

¿SEGUNDA TEMPORADA?

Tanta ha sido la acogida de “Into the Night” que los usuarios están esperando una posible segunda temporada ya que el final de la primera parte se presta para la continuación. Ahí se puede contar la vida de Sylvie y del resto de los pasajeros de la OTAN.

Los creadores tienen material suficiente para alargar la historia. Es posible que las personas puedan comenzar su vida nuevamente dentro del refugio de la OTAN y harían un esfuerzo por adaptarse a la normalidad.

Sylvia sería obligada a tomar decisiones para garantizar la vida de sus compañeros de viaje quienes en el camino se convirtieron sus amigos. Además, puede haber un roce de los nuevos con los recién llegados.

Se puede tejer una serie de hipótesis sobre la segunda temporada de “Into the Night”, hasta el momento, Netflix no ha confirmado nada pero los fanáticos están pidiendo que sí se llegue a realizar.

Te sugerimos leer