Jennifer Garner y Édgar Ramírez son una pareja de padres en la nueva comedia familiar “¡Hoy Sí!”. Basada en el libro ilustrado de Amy Krouse Rosenthal, la actriz estadounidense tomó muchos consejos de dicha historia para la crianza de sus tres hijos (Violet, Samuel y Seraphina) que ahora busca compartir con más familias a través de este proyecto cinematográfico con Netflix.

Antes de casarse, Allison y Carlos decían “sí” a todo, ya sea viajes, aventuras, etc. Sin embargo, al pasar los años, tienen la sensación constante de que siempre les dicen que “no” a sus compañeros de trabajo y a sus hijos, así que deciden decir que sí a todo durante un día entero donde los más pequeños ponen las reglas. Nunca imaginaron que terminarían envueltos en un torbellino de aventuras por todo Los Ángeles ni que la familia se uniría más que nunca.

Jennifer Garner ha ofrecido una serie de papeles dramáticos para el cine y la televisión llevándose incluso un Globo de Oro por la serie “Alias”. Sin embargo, desde que se convirtió en madre, figura como una de las actrices más maternales de la industria de Hollywood. “Juno”, “Love Simon” y recientemente “¡Hoy Sí!” reflejan lo mucho que valora esta etapa en su vida.

“Esta era la película de Jennifer Garner y su visión”, admite el director Miguel Arteta en una entrevista por videollamada con RPP Noticias. “Jennifer ha venido haciendo muchos Yes days para su familia por un largo tiempo. Ella quería compartir esto con el mundo, así que inició este proyecto y yo quería hacer que su visión se hiciera realidad. Cuando trabajas con una estrella de cine y lo hacen porque viene de su corazón, es lo mejor. Se comprometen y ella se entregó a esto por completo”.

Un elenco latino y un director de ascendencia peruana

Por otro lado, la diferencia de “¡Hoy sí!” con otras películas de comedia de corte familiar radica en su reparto diverso. El actor venezolano Édgar Ramírez da vida al padre y esposo, y utiliza su español en diversas escenas, donde no se hace un énfasis a la herencia latina, pero aun así representa a muchas familias con un origen migrante en Estados Unidos.

“Quería que el esposo sea latino. Jennifer [Garner] y Netflix inmediatamente dijeron sí. Fue un gran viaje para mí, porque sabía que podía encontrar a un gran actor latino. Tuvimos tanta suerte de que sea Édgar Ramírez, y luego pude encontrar tres niños que sean latinos. Es muy importante que haya películas que tengan representación, pero también creo que lo es tener comedias donde se contratan actores de diferentes etnias. Que solo estén ahí y no se mencione [directamente sobre la etnia]. Ese fue nuestro caso”, cuenta Arteta.

Además, fue un gran logro llevarlo a “¡Hoy Sí!”, un espacio distinto a todas las producciones en las que había actuado anteriormente: “Es un gran actor, pero nunca había estado en una comedia. Eso fue particularmente divertido. (…) Sabía que él podía hacer comedia. Estaba muy nervioso, pero ansioso por probarlo y voló como un niño liberado”.

El cineasta Miguel Arteta –quien es puertorriqueño y de ascendencia peruana– se siente contento de mostrar un poco de las familias latinas, porque “son bastante cálidas”. Curiosamente, Jennifer Garner también comparte esta característica y tuvo una gran dinámica con Édgar Ramírez y los niños actores. “Me siento muy afortunado, porque la química de una familia raramente pasa [en pantalla]”, agrega.

Desde RPP Noticias le consultamos al director de “¡Hoy sí!” si estaría entre sus intereses trabajar un filme que tome referencias de su experiencia con un padre peruano o relacionado a la cultura de nuestro país. Él nos relata un poco de la historia de su tátara abuela, quien pasó toda su vida en el Cusco:

“¡Me encantaría hacerlo! Me gustaría explorar mi herencia peruana. [Mi padre] tenía una abuela, cuyo nombre era Gumersinda y ella era de los Andes, de Cusco. Fue realmente una persona indígena, pero sé muy poco sobre ella. Incluso, mi padre sabe muy poco, porque no tenían mucha comunicación por la barrera del lenguaje, entre el español y el quechua. Algún día, me gustaría hacer algo que explore sobre mi tátara abuela”.

“Hoy sí” se estrena se estrena el viernes 12 de marzo en Netflix.

