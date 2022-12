En la nueva película 'Hoy Sí', Jenna Ortega interpreta a Katie, la mayor de las hijos de Allison (Jennifer Garner) y Carlos (Édgar Ramírez). | Fuente: Netflix

“Mi madre es bilingüe y siempre trató de incorporar el español en nuestras vidas”, admite Jenna Ortega en comunicación vía Zoom con RPP Noticias y, al recordar su crianza, también describe un poco de lo que vemos en “Hoy Sí”, la nueva cinta de Netflix que dirige Miguel Arteta y protagonizan las estrellas Jennifer Garner y Édgar Ramírez.

La comedia se centra en la familia de Allison y Carlos, quienes decían “sí” a todo en su etapa de noviazgo, pero todo cambió desde que se casaron. Tras el paso de los años, tienen la sensación constante de que siempre les dicen que “no” a sus compañeros de trabajo y a sus hijos, así que deciden decir que sí a todo durante un día entero donde los más pequeños ponen las reglas.

Aunque la historia de “Hoy Sí” no está centrada específicamente en la herencia latina, se presentan muchas características de latinos que crecen en Estados Unidos y hablan español por sus padres, tíos o abuelos; pero que también se sienten extraños por no estar lo suficiente inmersos en sus culturas. Tal es el caso de Jenna Ortega, quien es estadounidense, pero desciende de mexicanos y puertorriqueños, según nos cuenta.

“Haces tu mejor esfuerzo para ponerse al día en las tradiciones, quedarte cerca a tus raíces en lo mayor posible. Especialmente, viviendo en Estados Unidos, es un poco más difícil y creo que es un poco de lo que se representa en la película”, asegura la intérprete de Katie, la mayor de los hermanos en la historia. “Muchas personas en EE.UU. podrían identificarse”.

Asimismo, estar en el rol de hija de Jennifer Garner y Édgar Ramírez “fue sumamente emocionante” para la artista de 18 años. El actor venezolano está muy conectado a sus raíces, mientras que la actriz y también productora de la cinta se pone realmente en la piel de una mamá tras haberlo experimentado en la vida real.

“Conoces a Jennifer y sabes que está hecha para ser mamá. Ella es muy amable y una de las personas más dulces alrededor. Además, es muy talentosa, así que tener la posibilidad de compartir escenas con alguien a quien admiro profesionalmente por tanto tiempo fue una maravillosa experiencia”, señala Jenna Ortega.

Sobre el futuro después de Disney

Actualmente, la actriz Jenna Ortega participa en dos producciones de Netflix con el filme “Hoy Sí” y la exitosa serie “You”. ¿Qué otros papeles le gustaría explorar para el cine o la televisión? Sin duda, una superheroína juvenil para Marvel o DC Comics suena bastante bien, pero a la vez, recuerda que lo complejo que fue crecer y tomar nuevas direcciones tras salir de Disney.

“Nunca quise estar en una espera de concurso [por futuros roles] y creo que es el mayor miedo cuando sales de Disney Channel, de ser etiquetada como una ‘chica Disney’”, dijo a RPP Noticias y detalla qué es lo que más le interesa ahora: “Quiero sentirme apasionada por la historia que estoy contando, sea entretenida para mí o tenga un fuerte mensaje. Quiero hacer [mis papeles] lo más versátiles en lo posible. Si obtengo un personaje que es vastamente diferente a lo que he hecho antes”.

De momento, se mantiene como estrella recurrente en la ficción “You” –protagonizada por Penn Badgley–, y su personaje Ellie volverá en la tercera temporada. Jenna Ortega no quiere adelantarnos nada, porque no le gustan los spoilers o ser la culpable de filtrar información. “Pero… ¿quién sabe? Los guionistas no me dicen nada”, concluye con una sonrisa.

